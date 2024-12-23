ASO Başkanı'ndan 2024 Beklentileri

Ekonomi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, yeni yılda başta KOBİ'ler olmak üzere reel kesime yönelik uygun faizli kredi mekanizmalarının devreye girmesinin öncelikli beklentileri arasında yer aldığını belirtti.

Ardıç, AA muhabirine başkent sanayisinin 2024 yılını değerlendirdi ve 2025 hedeflerini anlattı.

Sanayiciler açısından bu yılın zor geçtiğini, Türkiye ve dünya genelinde belirsizlikler ve risklerin yaşandığını aktaran Ardıç, Ankaralı sanayiciler olarak söz konusu şartlar altında üretim ve ihracattan vazgeçmediklerine dikkati çekti.

Ardıç, başkentin, yılın 11 ayında 12,5 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştığını bildirerek, "Ankara, liman şehri İzmir'i geride bırakarak 4. sıraya yükseldi. Tüm zorluklara rağmen bu başarıya imza atan sanayicilerimizi gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

"Ekonomi yönetimimize güvenimiz tam"

Yaşadıkları zorlukların 2025'te son bulması temennisinde bulunan Ardıç, "Yeni yıl ülkemizin makro istikrara yelken açacağı bir dönemin başlangıcı olacak. Bu anlamda kritik bir yıl olarak değerlendiriyorum. Yeni yılın ilk yarısının da zor geçeceğini ancak yılın ikinci yarısıyla birlikte ekonomik dengelenme sürecinin başlayacağını umut ediyorum. Ekonomi yönetimimize güvenimizin tam olduğunu da özellikle vurgulamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ardıç, enflasyonla mücadelede rasyonel politikalardan taviz verilmemesi gerektiğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının hedef enflasyona yakınsamasıyla başlayacak faiz indirim döngüsüyle makroekonomide istikrarın sağlanması yönünde umudumuz yüksek." ifadesini kullandı.

Maliye politikası desteğini yeni yılda daha fazla görmek istediklerine işaret eden Ardıç, kamuda tasarrufun genişlediği bir maliye politikasının kendilerini memnun edeceğini dile getirdi. Ardıç, bu durumun enflasyonun düşüşünü hızlandıracağını söyledi.

Ardıç, ülkeye yabancı sermaye girişi olmasının söz konusu ortamın kalıcı olmasıyla yakından ilgili olduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"2025 hem umut hem de dikkat yılıdır. Gelecek yıl öncelikle sanayimizin üretim, istihdam ve ihracat potansiyelinin sürdürülebilirliği açısından likiditeye ulaşma yönünde yaşadığı sorunların çözümüne yönelik adımların atılmasını bekliyoruz. Başta KOBİ'lerimiz olmak üzere reel kesime yönelik uygun faizli kredi mekanizmalarının devreye girmesi öncelikli beklentilerimiz arasında. 2025'in, üretim, istihdam ve yüksek teknolojili ihracatımızı artıracağımız, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefimize daha da yaklaşacağımız bir yıl olmasını diliyorum."

"Dijital ve yeşil dönüşümü hızlandıracak adımlar atılmalı"

Dünyadaki hızlı değişim ve dönüşüme uyum sağlanması gerektiğine işaret eden Ardıç, çevresel sorunlar, iklim değişikliği, sınırda karbon düzenlemesi ve dijitalleşme gibi konuların sanayide değişim ihtiyacını ortaya koyduğunu belirtti.

Ardıç, küresel rekabetçiliği koruyabilmek için dijital ve yeşil dönüşümü hızlandıracak, verimliliği yükseltecek adımların atılması gerektiğini bildirerek, ASO olarak bu dönüşüme destek olacak projelerle sanayicilerin yanında olduklarını söyledi.

İllerin Teknolojik Gelişmişlik Endeksi'ni yakın zamanda paylaştıklarını anımsatan Ardıç, çalışmada 5 alt endeks ve 37 farklı değişken kullanarak illeri teknolojik gelişmişlik seviyelerine göre sıraladıklarını aktardı.

Ardıç, çalışmada yeşil ve dijital dönüşüme uyumu artıracak somut politika önerileri sunduklarına işaret ederek, bunların, yenilikçi girişimcilere sağlanan desteklerin tasarlanması, Türkiye'nin teknolojik dönüşüm hedeflerine ulaşması için strateji ve politikaların yapılandırılması gibi çeşitli başlıklardan oluştuğunu kaydetti.