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ASO Başkanı Seyit Ardıç: 2024 yılında umudumuz, ekonomi politikalarında normalleşmenin devam etmesi - Son Dakika
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ASO Başkanı Seyit Ardıç: 2024 yılında umudumuz, ekonomi politikalarında normalleşmenin devam etmesi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, 2024 yılında umudun, ekonomi politikalarında normalleşmenin devam ettiği, üretim gücünün önündeki engellerin kalktığı, Türkiye'nin sanayinin gücüyle büyümeye devam ettiği, dışa bağımlılığın azaldığı, mutlu ve müreffeh bir ülke olması olduğunu belirtti.

ASO Başkanı Seyit Ardıç: 2024 yılında umudumuz, ekonomi politikalarında normalleşmenin devam etmesi
27.12.2023 - 12:35,
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Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, "2024 yılında umudumuz, ekonomi politikalarında normalleşmenin devam ettiği, üretim gücümüzün önündeki engellerin kalktığı, Türkiye'mizin sanayinin gücüyle büyümeye devam ettiği, dışa bağımlılığın azaldığı, mutlu ve müreffeh bir ülke olmaktır." ifadesini kullandı.

ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023'ün son oda meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Ardıç, buradaki konuşmasında, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı operasyonunda hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan 12 Mehmetçiğe Allah'tan rahmet dileyerek, "Şehitlerimizin ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarının ve finansal istikrarın tesisi, makroekonomik öngörülebilirliğin sağlanmasının ekonominin en acil ihtiyaçları olduğuna işaret eden Ardıç, "Orta ve uzun vadede ise üretimde nitelik ve verimlilik artışlarının sağlanması, sürdürülebilir büyüme için temel hedefimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonla mücadelede, verimsiz kamu harcamalarından tasarruf edilip, verimlilik odaklı kaynak tahsisiyle üretim artışının desteklenmesinin önemli olduğunu belirten Ardıç, şunları kaydetti:

"Maliye Bakanı'mız Sayın Mehmet Şimşek'in bu konuda sarf ettiği bir cümle var, çok değerli buluyorum. 'En büyük tasarruf, kaynakların üretken alanlara yönlendirilmesidir.' demişti. Yapılması gereken tam olarak bu. Eğer kararlı ve sabırlı bir şekilde kaynaklar üretken alanlara yönlendirilirse, üretimde ve dolayısıyla büyümenin kalitesinde önemli kazanımlar elde edeceğimizi değerlendiriyorum."

Gelecek yıldan beklentilerini de paylaşan Ardıç, "2024 yılında umudumuz, ekonomi politikalarında normalleşmenin devam ettiği, enflasyonun düştüğü, üretim gücümüzün önündeki engellerin kalktığı, Türkiye'mizin sanayinin gücüyle büyümeye devam ettiği, dışa bağımlılığın azaldığı, mutlu ve müreffeh bir ülke olmaktır." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ASO Başkanı Seyit Ardıç: 2024 yılında umudumuz, ekonomi politikalarında normalleşmenin devam etmesi - Son Dakika
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