ASO Başkanı Seyit Ardıç, meslek lisesinde gençlerle buluştu

Ekonomi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, meslek lisesinde eğitim alan öğrencilerle bir araya gelerek, iş hayatındaki birikim ve tecrübelerini aktardı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Ardıç, Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin "Kariyer Günü" etkinliğine konuk oldu.

ASO'nun hamisi olduğu okulda liseli gençlerle bir araya gelen Ardıç, iş hayatındaki bilgi birikimi ve tecrübelerini aktararak, gençlerin sorularını yanıtladı.

Ardıç, bir ülkenin en büyük zenginliğinin gençler olduğunu belirterek, "Gençlerine önem verip, onların iyi yetişmelerini temin eden toplumlar, geleceğe daha güvenle bakarlar. Toplumun yükselişi ve gelişimi, parlak ve taze zihinlerin geniş hayallerine ve tutkularına bağlıdır. Bu parlak zihinler, yaşadığımız çağın sahipleri olan gençlerdir." ifadelerini kullandı.

Ankara'da ilkokul öğrencisiyken okunmuş gazetelerden yaptığı kese kağıtlarını pazarda satarak girişimciliğe başladığını vurgulayan Ardıç, küçük bir atölyede kurdukları cam işleme tesisinin bugün Türkiye'de sektörünün lideri bir firmaya dönüştüğünü anlattı.

Ardıç, liseli gençlere cesur olmaları ve bir an önce iş hayatına atılmalarını tavsiyesinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Önünüze çıkacak engeller sizi yıldırmasın. Sorunlar karşısında pes etmeyen, hedefine odaklanan başarıya da mutlaka ulaşacaktır. Teknolojik gelişmelerle dünyamız çok hızlı bir değişim yaşıyor. Değişime açık olun, yenilikleri iyi takip edin ve mesleğinizi buna göre seçin."

Teknofest'te geçen yıl "elektrikli araçlar" kategorisinde Türkiye birincisi olan ve okulda Teknofest 2024'e hazırlanan ekiple de bir araya gelen Ardıç, hazırlıkları başlayan projedeki aracın ilk kaynağını öğrencilerle yaptı.