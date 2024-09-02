ASO Başkanı Seyit Ardıç: Sanayi Sektöründeki Daralma Ekonomi İçin Risk

Ekonomi

2. çeyrek büyüme verilerini değerlendiren Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, sanayi sektöründeki yüzde 1,8 daralmanın, ekonominin istihdam ve katma değer meydana getirebilmesi açısından önemli bir risk olduğuna işaret ederek "Başta KOBİ'ler olmak üzere reel sektör için kredi faizlerinin desteklenmesi, ihracatın ve yapısal reformların önceliklendirilmesi sürdürülebilir büyüme için şarttır" dedi.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye ekonomisinin 2024 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 oranında büyüdüğünü ancak sanayi tarafındaki daralmanın diğer sektörlerden ayrışmasının dikkat çekici olduğunu söyledi. Ardıç, öncü göstergelerin de ekonomide yılın ikinci çeyreği itibariyle sanayide yavaşlama sinyalleri verdiğini hatırlatarak, "Enflasyonla mücadelede sıkılaştırıcı politikaların en önemli etkisi makine ve teçhizat yatırımlarında görülmektedir. Bu yatırımlar 2019 yılından bu yana ilk defa daralmaya işaret ediyor" dedi.

Sanayi üretimindeki gerilemenin, reel sektörün finansmana ulaşabilme zorlukları ve maliyete bağlı dış pazarlardaki rekabet kaybının da bir yansıması olduğunu vurgulayan Ardıç, şöyle devam etti:

"Bu süreçte, özellikle KOBİ'ler için kredi şartlarının iyileştirilmesi değerlendirilmeli. Finansmana erişim için düşük faizli ve uzun vadeli kredi ile vergisel teşviklerin devreye girmesi, biz sanayicilerin üretime devam edebilmesi ve büyümenin sürdürülebilmesi açısından şarttır."

Büyümenin çeyreklik bazda yüzde 0,1 ile sınırlı kalmasının, ekonomide yavaşlamanın kademeli olarak ortaya çıktığını gösterdiğine dikkati çeken Ardıç, "Sıkılaştırıcı politika uygulamalarının etkisi ikinci yarıda daha da belirginleşecek; iç talep ve üretimdeki azalış ile büyümede yavaşlama ortaya çıkaracaktır. Temel dinamik bu yavaşlamanın dezenflasyonist sürece destek verip vermeyeceğidir" dedi.

Başkan Ardıç, bu süreçte, ihracatın büyümeye katkısının artmasının çok kıymetli olduğuna dikkat çekerek, "İhracatı destekleyici politikalara daha fazla öncelik verilmesinin mevcut politikaların önemli bir bileşeni olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ASO Başkanı Ardıç, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için para ve maliye politikalarında eşgüdümün yanı sıra başta eğitim ve hukuk olmak üzere yapısal reformlara da öncelik verilmesi gerektiğini belirtti. - ANKARA