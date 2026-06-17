ASPİLSAN, Dronlarda Yerli Batarya Üretimi Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ASPİLSAN, Dronlarda Yerli Batarya Üretimi Hedefliyor

17.06.2026 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASPİLSAN Enerji, 2026 itibarıyla tüm yerli dron üreticileri için batarya portföyü oluşturmayı planlıyor.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, "Türkiye'deki tüm dron üreticilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir ürün portföyü oluşturmayı amaçlıyoruz. 2026 yılı itibarıyla ürünlerimizin tüm yerli dron üreticilerinde kullanılmasını hedefliyoruz." dedi.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde farklı bölgelerde yaşanan çatışma ve savaşlarda dronların muharebenin kurallarını değiştiren uygulamalarına şahit olunduğunu belirtti.

Bu gelişme doğrultusunda yüksek adetlerde dron ihtiyacı doğduğunu, buna paralel üretim rakamlarına ulaşıldığını dile getiren Özdemir, her bir platform için de bir güç kaynağına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Döner kanat ve sabit kanat gibi farklı dronların farklı enerji gereksinimleri bulunduğunu belirten Özdemir, FPV ve kamikaze dronlara akrobasi yeteneği kazandıran unsurun doğrudan güç kaynağının kendisi olduğunu söyledi.

Hücre ve paket seviyesinde güvenlik tasarımları

Dronların yüksek hızlarda akrobatik hareketleri çok hızlı yapabilmesi için büyük güç tüketmesi gerektiğine işaret eden Özdemir, bu gücü sağlayan hücreleri ve bunlarla oluşturulmuş paketleri ASPİLSAN Enerji bünyesinde üretebildiklerini bildirdi.

Sabit kanatlı platformlarda ise mesafenin ön plana çıktığını ve burada kapasitenin önem kazandığını belirten Özdemir, platformların ihtiyacına göre güç veya enerji kapasitesi şeklinde özelleştirilmiş çözümler sunduklarını söyledi.

Özdemir, yüksek güç çekildiğinde oluşan ısı nedeniyle bataryalarda meydana gelebilecek termal runaway (yanma, patlama) sorunlarına ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı akım toplayıcı malzemelere yönelik gerek hücre gerekse paket seviyesinde tasarımlar yaptıklarını dile getirdi.

Kamikaze dronlar için yeni modeller yolda

Farklı batarya tiplerinin avantajları ve dezavantajları bulunduğunu belirten Özdemir, çevrim ömrünün çok önemli olmadığı "tek kullanımlık" kamikaze dronlar için geliştirdikleri yeni modelleri piyasaya sunacaklarını açıkladı.

Özdemir, yol haritalarının öncelikle kendi hücrelerinin enerji yoğunluğu artırılan çözümlerini sunmak ve ardından yeni bataryaları ürün portföylerine eklemek olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 2 yıldır dron üreticileriyle görüştüklerini, son bir yıldır ise tasarımlarında da birlikte yer almaya başladıklarını belirten Özdemir, üreticilerin taleplerinin genellikle güç anlamında yoğunlaştığını dile getirdi.

ASPİLSAN'ın hücre enerji yoğunluğunun yeterince yüksek olduğunu, bu ihtiyacı karşılamak üzere yeni reçeteler geliştirdiklerini söyleyen Özdemir, şunları kaydetti:

"Firmamız kabiliyetlerini kullanarak ilk aşamada yüksek maliyet gerektirmeyen, daha basit yatırımlarla etkisi daha yüksek çözümlere odaklanıyoruz. Bunun yanında da bütün üreticilerin ihtiyaç duyduğu tüm spektrumu buraya kazandırmak için de yeni yatırımlarımız söz konusu olacak. Dolayısıyla burada hem tesisimizin kabiliyetlerini mekanik ve elektrokimya reçeteleri anlamında geliştiriyoruz. İkincisi de yeni yatırımlarla yeni tip hücreleri ürün portföyümüze kazandırıyoruz."

Halihazırda yerli dronlar için yerli batarya ürünlerinin mevcut olduğunu dile getiren Özdemir, "Türkiye'deki tüm dron üreticilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir ürün portföyü oluşturmayı amaçlıyoruz. 2026 yılı itibarıyla ürünlerimizin tüm yerli dron üreticilerinde kullanılmasını hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Havacılık, Teknoloji, Savunma, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASPİLSAN, Dronlarda Yerli Batarya Üretimi Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması Yüzde 49’luk ortaklık gündemde Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması! Yüzde 49'luk ortaklık gündemde
Türkiye’nin 121 yıllık çay devi iflas etti Türkiye'nin 121 yıllık çay devi iflas etti
Trump’tan İran’a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak Trump'tan İran'a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak
Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü
İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı
Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı İşte sözleşmesindeki özel madde Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde

10:34
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay 500 bin TL’lik transfer MASAK raporuna yansıdı
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay! 500 bin TL'lik transfer MASAK raporuna yansıdı
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
10:09
Görüntü maalesef Türkiye’den Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı
Görüntü maalesef Türkiye'den! Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı
10:04
Özel’in ekibinden kurultay hamlesi İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
09:41
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
09:21
Denizli’de uyuşturucu operasyonu Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 11:24:14. #.0.4#
SON DAKİKA: ASPİLSAN, Dronlarda Yerli Batarya Üretimi Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.