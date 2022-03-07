Assan Alüminyum ALUEXPO Fuarı'na katıldı - Son Dakika
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Assan Alüminyum ALUEXPO Fuarı'na katıldı

07.03.2022 10:45
Assan Alüminyum ALUEXPO Fuarı'na katıldı

Assan Alüminyum, 3-5 Mart tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen ALUEXPO Fuarı'na katıldı.

Assan Alüminyum, 3-5 Mart tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen ALUEXPO Fuarı'na katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanından alüminyum sektör temsilcilerini buluşturan fuarda Assan Alüminyum, sürdürülebilirlik odaklı yatırım ve faaliyetlerine dikkati çekti.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen ve alüminyum sektörünün küresel ölçekte en önemli 3 organizasyonundan biri olarak gösterilen Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı ALUEXPO, 3-5 Mart tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşti.

Yerli ve yabancı 350 firmanın katılım sağladığı fuarda Assan Alüminyum, 396 metrekarelik standında sektör temsilcileri ile buluştu.

Alüminyumun yüzde 100 geri dönüştürülebilir özelliğiyle sürdürülebilirlik alanına sağladığı katkıya da dikkat çeken Assan Alüminyum, fuarda sürdürülebilir faaliyetlerini odağına aldı.

Son iki yılda yaklaşık 60 milyon dolar değerinde yatırım yapan Assan Alüminyum, 2024'e kadar yeni yatırımlarla yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirerek üretim kapasitesini 360 bin tonun üzerine çıkarmayı planlıyor. Şirketin karbon ayak izini azaltma hedefine de önemli katkı sağlayacak bu yatırımlar ile farklı pazar segmentlerine üretim yaparak, esneklik marka değeri ile etkin risk yönetimini ön plana çıkaracak.

"ALUEXPO Fuarı, alüminyum üretici ve tedarikçileri için önemli bir buluşma noktası"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, ALUEXPO Fuarı'nın uluslararası iş birliği potansiyelini artırması, alüminyumun doğru tanıtımı için fırsat oluşturması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Güngör, şunları kaydetti:

"ALUEXPO Fuarı global pazar için en önemli platformlardan biri, alüminyum üretici ve tedarikçileri için önemli bir buluşma noktası. Alüminyum özellikle sürdürülebilirliğe önemli katkılar sunan özellikleri sayesinde dünyada birçok sektörde tercih edilen ham madde olarak kullanılan bir malzeme. Bu fuarı müşterilerimizle iş birliklerini görüştüğümüz ve geliştirdiğimiz önemli bir platform olarak görüyoruz. Fuarda ana değerlerimiz güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliğe, ayrıca sürdürülebilirlik odaklı yeni yatırımlara dair önemli mesajlar vererek farkındalık oluşturuyoruz."

Göksal Güngör, Assan Alüminyum olarak iş süreçlerini sürdürülebilirlik prensiplerine uygun şekilde, geleceği tüketmeden üretiyoruz felsefesi ile planladıklarını ifade ederek, Assan Alüminyum'un sürdürülebilirlik taahhüdü, küresel sürdürülebilirlik hedeflerini bir yükümlülük olarak değil, kurumsal ilkeleri olarak benimsemesi olduğunu belirtti.

Bu nedenle ana değerleri güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik olduğunu kaydeden Güngör, sürdürülebilirliğin iş planlarının odağında yer aldığını belirtti.

Güngör, Manavgat'ta yenilenebilir enerji üretim tesisimiz bulunduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tesis ile Tuzla ve Dilovası'ndaki üretim tesislerimizin yıllık elektrik enerji tüketimine eş değer temiz enerji üretimi gerçekleştiriyoruz. Temiz enerji üretimiyle kapsam 2 emisyonlarının tamamının dengelenmesine olanak sağlayan, uluslararası tanınmışlığa sahip International Renewable Energy Certificate (I-REC) belgelerini de aldık. Ek olarak Dilovası tesisine entegre, geri dönüşümü sonsuz kez ve yüzde 100 oranda mümkün olan alüminyumun geri kazanılabileceği bir geri dönüşüm tesisimiz de mevcut. Yatırımlarımız da sürdürülebilirlik ilkemiz etrafında planlanıyor ve planlanan takvime uygun şekilde hayata geçiriliyor.

Sürdürülebilirlik doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir çıktısı olarak, global alüminyum sektörü inisiyatifi Aluminium Stewardship Initiative (ASI) hem Tuzla ve Dilovası üretim tesislerimiz, hem de geri dönüşüm tesisimizin sürdürülebilirliğini tescil edici nitelikte olan Sürdürülebilirlik Performans Standardı Sertifikası'nı da aldık. ASI global alüminyum sektörü tarafından kabul edilen ve tüm değer zinciri için sürdürülebilirlik çerçevesini belirleyen önemli bir inisiyatif. Bu sertifikayı Türkiye'de alan ilk ve tek alüminyum firması olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Assan Alüminyum ALUEXPO Fuarı'na katıldı - Son Dakika


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