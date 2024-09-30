Assan Alüminyum'dan Karbonsuzlaşma Hedefi - Son Dakika
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Ekonomi

Assan Alüminyum'dan Karbonsuzlaşma Hedefi

Assan Alüminyum\'dan Karbonsuzlaşma Hedefi

Assan Alüminyum, 2050'ye kadar net sıfır karbon hedefiyle sürdürülebilirlik yol haritası açıkladı.

30.09.2024 12:18
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Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren yassı alüminyum üreticisi Assan Alüminyum, sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında hazırladıkları Karbonsuzlaşma Yol Haritası 2050'yi paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Assan Alüminyum, sürdürülebilirlik faaliyetlerine devam ediyor. Şirket, yol haritası kapsamında karbon ayak izini 2030'a kadar 7 ton, 2035'e kadar da 3 ton karbondioksit eşdeğerine ve 2050'ye kadar net sıfır değerine ulaştırmayı hedefliyor.

Şirket, yüzde 100 iklim etiketli olarak International Finance Corporation'dan (IFC) aldığı 90 milyon dolarlık yeşil kredi desteğiyle hayata geçirilen yatırımlarında üretim kapasitesini artırırken, enerji ve kaynak verimliliğini de beraberinde artırırken, karbon ayak izini de azaltmayı hedefliyor. Yenilenebilir enerji yatırımları da şirketin karbonsuzlaşma yolculuğundaki önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Assan Alüminyum'un kendi teknolojik bilgi birikimi ile geliştirdiği 3423 ve 6005A ürünleri yüksek oranda birincil alüminyum harici geri dönüştürülmüş malzeme ile üretilirken, 3425 eşdeğer ürünlere göre yüzde 50'nin üzerinde daha düşük karbon ayak izine sahip olmasıyla öne çıkıyor. 6005A ürününde bu oran yüzde 85'lere kadar çıkabiliyor.

Şirket, Manavgat'ta bulunan hidroelektrik enerji üretim tesisi ile üretim tesislerinin yıllık elektrik enerji tüketimine yakın temiz enerji üretimi gerçekleştirerek sürdürülebilir geleceğe katkıda bulunurken, yakın zamanda yol haritası kapsamında da Karaman'da kurulu olan ve anlık 10 MWp enerji üretim kapasitesine sahip güneş enerjisi santralini bünyesine kattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, küresel emisyonların yüzde 2'sini, bir milyar ton karbondioksit eşdeğeriyle alüminyum sektörünün oluşturduğunu vurgulayarak, sektörün bu oranı sınırlandırmak için önlemler alması gerektiğini belirtti.

Güngör, "Bu önlemlerin alınmaması halinde emisyonların, nüfus artışı ve ekonomik gelişmenin etkisiyle 2050'ye kadar hatırı sayılır oranda artacağı öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Sektörel karbonsuzlaşma yol haritasını anlatan Güngör, bu haritada, düşük karbonlu elektrik enerjisi tedarikine geçiş, geri dönüştürülmüş (ikincil) alüminyum ham maddesinin kullanımının yaygınlaşması, kaynak verimliliği, tüm değer zincirinde düşük karbonlu üretim için yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve bu teknolojilerin 2030'a kadar ticarileştirilmesi gibi adımların yer aldığını belirterek, şu açıklamada bulundu:

"2025'e kadar netleşen yol haritamız ışığında ilk etapta hedeflerimiz, yüksek hurda ve ikincil alüminyum içerikli ürünlerin geliştirilmesi, geri dönüşüm hurda işleme kapasitemizin artırılması, düşük karbonlu birincil alüminyum kullanımımızın genişletilmesi, yenilenebilir enerji kapasitemizin artırılması ve enerji verimliliği projelerinin devamlılığı. 2035'e kadar 2025 hedeflerine ek olarak pilot elektrifikasyon projelerinin hayata geçirilmesi ve pilot net sıfır ön boyama teknolojileri konusunda gelişim hedefledik. 2050'ye kadar ise döngüsel ekonomi yaklaşımımızla tam elektrifikasyonun devreye alınmasıyla birlikte Kapsam 1, 2, 3 için net sıfıra ulaşmayı hedefliyoruz."

Güngör, Assan Alüminyum'un sürdürülebilirlik faaliyetlerinin sonucu olarak, global ölçekte alüminyum sektörünün tüm değer zinciri için sürdürülebilirlik çerçevesini belirleyen inisiyatif konumundaki Aluminium Stewardship Initiative'den (ASI) hem Tuzla ve Dilovası üretim tesisleri hem de geri dönüşüm tesisinin küresel sürdürülebilirlik prensiplerine uygun faaliyet gösterdiğini tescil eden Performans Standardı Sertifikası'nı da aldıklarına dikkati çekti.

Assan Alüminyum olarak, "Geleceği tüketmeden üretiyoruz" yaklaşımları doğrultusunda üretimden yönetime, tedarik zincirinden geri dönüşüme uzanan geniş bir yelpazede bütüncül sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsediklerini kaydeden Güngör, "Güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik değerleri ışığında faaliyetleriyle ülke ekonomisine katma değer yaratıp dünyaya ve doğaya karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Assan Alüminyum, Ekonomi, Enerji, Finans, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Assan Alüminyum'dan Karbonsuzlaşma Hedefi - Son Dakika

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