Asset Worldwide Express, IGEXX 2026\'da lojistiğin e-ihracattaki kritik rolünü vurguladı

Türkiye'nin e-ihracat ekosisteminin önemli buluşmalarından İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi (IGEXX) 2026, 3-5 Eylül tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı himayesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) iş birliğiyle düzenlenen zirvede Asset Worldwide Express de yer aldı.

50'den fazla küresel e-ticaret pazaryeri temsilcisinin yanı sıra teknoloji, ödeme, lojistik ve e-ticaret sektörlerinden çok sayıda şirketi bir araya getiren IGEXX 2026'da firmalar, uluslararası pazarlara açılma fırsatlarını ve e-ihracatın geleceğini değerlendirdi. Zirvede e-ihracatın yanı sıra uluslararası lojistik, fulfillment, ödeme sistemleri, yapay zeka ve yeni pazarlara giriş stratejileri öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

"Lojistik, e-ihracatın en kritik halkalarından biri"

IGEXX 2026'ya katılan Asset Worldwide Express, Türk markalarının global pazarlara açılma sürecinde lojistiğin stratejik önemine dikkat çekti. Asset Worldwide Express Yönetim Kurulu Üyesi Avşar Dada, e-ihracatın yalnızca dijital platformlarda ürün satışı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, satış sonrasında başlayan lojistik operasyonların da markaların uluslararası başarısında belirleyici olduğunu ifade etti. Dada, "Bir ürünün farklı bir ülkede satışa çıkması e-ihracat sürecinin sadece başlangıcı. Asıl önemli olan siparişin müşteriye hızlı, güvenilir ve rekabetçi maliyetlerle ulaştırılması. Bunun yanında gümrükleme, depolama, fulfillment ve iade süreçlerinin de doğru şekilde yönetilmesi gerekiyor" dedi.

"Türk markalarının global rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz"

Küresel e-ticaretin hızla büyüdüğü bir dönemde Türk firmalarının yeni pazarlara açılabilmesi için lojistik altyapının da satış stratejileriyle birlikte planlanması gerektiğini vurgulayan Avşar Dada, lojistik süreçlerin markaların global rekabet gücünde önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Dada, "Türk markalarının dünyanın farklı noktalarındaki müşterilere ulaşmasını kolaylaştıracak çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz. Lojistikte hız, maliyet ve operasyonel kolaylık artık markaların rekabet gücünü doğrudan etkiliyor. Asset Worldwide Express olarak firmaların e-ihracat yolculuklarında uçtan uca lojistik ihtiyaçlarına cevap verebilecek çözümler sunmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Global e-ticaret sektörünün temsilcileri İstanbul'da buluşuyor

IGEXX 2026 kapsamında küresel pazaryerleri ve e-ticaret şirketleriyle Türk firmaları arasında B2B görüşmeler gerçekleştirilirken, sektör profesyonelleri de paneller ve sunumlarda e-ihracatın geleceğini değerlendirdi. Asset Worldwide Express'in zirveye katılımı, şirketin Türkiye'den dünyaya açılmak isteyen e-ticaret markalarına yönelik uluslararası lojistik çözümlerini sektör temsilcileriyle buluşturması açısından önem taşıdı. Zirvede özellikle yeni pazarlara giriş, uluslararası ödeme sistemleri, yapay zeka destekli e-ticaret uygulamaları, lojistik ve fulfillment çözümleri gündemin önemli başlıklarını oluşturdu.

Asset Worldwide Express, IGEXX 2026 boyunca e-ihracat yapan veya global pazarlara açılmayı planlayan firmalarla bir araya gelerek uluslararası gönderi, lojistik ve fulfillment süreçlerine yönelik çözümlerini paylaştı.