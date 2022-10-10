Assos ve Troya tünellerinin açılışı yarın yapılacak! 50 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek

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AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 11 Ekim 2022 Salı günü gerçekleşecek Ayvacık- Küçükkuyu yolu ve Assos-Troya tünellerinin açılışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İKİ DEV YATIRIM YARIN AÇILACAK

Turan, "İki muazzam tünel yarın saat 14.00'te hemşehrilerimizin hizmetine sunuluyor. Cumhurbaşkanımızın video konferans bağlantısıyla teşrifleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın katılımıyla Ayvacık Küçükkuyu rampalarındaki bölgemizin en önemli yatırımlarından Assos ve Troya tünellerimizin açılış törenini gerçekleştireceğiz. Heyecanlıyız, gururluyuz. 1700 metre ve 4100 metre olan tünellerimiz ile bazen 1 saati bulan dağ yolu 5 dakikaya düşecek. Tüneller yılda 100 milyon TL'nin çok üzerinde tasarruf sağlayacak, trafik güvenliği ile birlikte bölge turizmine ve ticaretine de önemli katkı sunacak. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu'yla beraber, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Sayın Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor; hayırlı olmasını diliyor; tüm hemşehrilerimizi bu önemli açılışa katılmaya davet ediyoruz" dedi.

50 DAKİKALIK YOL 5 DAKİKA OLACAK

Yarın açılacak olan 1700 metre uzunluğundaki 'Assos' ile 4 bin 17 metre uzunluğunda olan 'Troya' tünelleri50 dakika süren yolu 5 dakikaya düşürecek.