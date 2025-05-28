Astor Enerji, 74. Sıraya Yükseldi

Astor Enerji, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024" araştırmasında 13 basamak birden yükselerek 74'ncü sıraya yerleşti.

Astor Enerji'den yapılan açıklamaya göre, şirket, İSO tarafından her yıl gerçekleştirilen "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında, 22,51 milyar lira net üretimden satış geliriyle 74'üncü sırada yer aldı.

Şirket ayrıca, 9,44 milyar lira brüt katma değerle 48'inci, 6,64 milyar lira FAVÖK'le 39'uncu, 265,05 milyon dolar ihracat geliriyle 72'inci, 5,69 milyar lira vergi öncesi dönem karıyla 25'inci ve 2 bin 81 adet ortalama çalışan sayısıyla da Türkiye'nin en büyük 112'inci sanayi kuruluşu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Astor Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Olcay Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve ülkemiz sanayi sektörüne dair en köklü ve güvenilir referanslardan biri olan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasında bu yıl 13 basamak birden yükselerek 74'üncü sıraya yerleşmekten büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Sadece üretim gücümüzün değil, aynı zamanda istikrarlı büyüme stratejimizin, yüksek teknolojiye yaptığımız yatırımların ve ekip arkadaşlarımızın özverili çalışmalarının sonucunu görmek bizleri daha da mutlu ediyor. Önümüzdeki dönemde de hem yurt içinde hem de küresel pazarda büyümeye devam edecek, mühendislik kabiliyetlerimiz, yerli üretim gücümüz ve AR-GE vizyonumuzla ülkemize katma değer sağlamayı sürdüreceğiz."