Astor Enerji'nin İlk Çeyrek Başarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Astor Enerji'nin İlk Çeyrek Başarısı

Astor Enerji, ilk çeyrekte 6,3 milyar lira ciro ve 907 milyon lira net kar elde etti.

02.05.2025 13:08
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Astor Enerji, bu yılın ilk çeyreğinde toplam 6,3 milyar lira ciroya ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Astor Enerji bu yıl ilk çeyrekte 34,5 milyar lira aktif büyüklüğe ulaştı.

Bu yıl ilk çeyrekte ihracat ve yurtdışı satışların toplam satışlar içindeki oranını 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 45'ten yüzde 54'e yükselten şirket, 6,7 milyar lira net nakit varlığıyla güçlü nakit yapısını sürdürdü.

Toplam 6,3 milyar lira ciroya ulaşan Astor Enerji, yüzde 35 brüt kar marjına, yüzde 28 FAVÖK marjına, yüzde 15 net kar marjına ulaştı.

Şirketin finansal borçlarının toplam mal varlıklarına oranı bu dönemde yüzde 9 olurken, şirketin, 5,8 milyar lira nakdi ve 4 milyar lira kısa vadeli finansal yatırımı olmak üzere toplamda 9,8 milyar lira hazır değerlere sahip olduğu kaydedildi.

Astor Enerji, yılın ilk çeyreğinde yurt içi satışlarını 2 milyar 866 milyon lira, yurt dışı satışlarını ise 3 milyar 412 milyon liraya ulaştırdı.

Üretilen ürünleri 100'den fazla ülkeye ihraç eden şirket, en yüksek ihracatı yüzde 48'le Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirdi.

Şirket, bu yılın ilk çeyreğinde, net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artırarak 907 milyon liraya ulaştırdı.

Astor Enerji'nin 2020'den 1000 olan çalışan sayısı ise 2025'in ilk çeyreğinde 2 bin 255'e yükseldi.

Enerji sektöründeki faaliyet yelpazesini genişleten Astor Enerji, mevcut işlerine ilaveten şarj ağı işletmeciliği yatırımları da yaptı.

Mart sonu itibarıyla 44 ilde toplam 540 adet şarj ünitesi tesis edilerek elektrikli araç kullanıcılarının hizmetine açtı.

Şirketin şarj istasyonu yatırımları devam ediyor. Şirketin yılın ilk çeyreğinde toplam yatırım harcaması 503 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, İhracat, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Astor Enerji'nin İlk Çeyrek Başarısı - Son Dakika

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