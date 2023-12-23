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Astoria Grande İsimli Kruvaziyer Gemi Rusya'dan Samsun'a Geldi - Son Dakika
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Astoria Grande İsimli Kruvaziyer Gemi Rusya'dan Samsun'a Geldi

Astoria Grande isimli kruvaziyer gemisi, 420 mürettebat ve 790 yolcusuyla ilk kez Rusya'dan direkt olarak Samsun'a geldi. Samsun Limanı'nda karşılanan turistler, şehri gezip alışveriş yapma fırsatı buldular.

Astoria Grande İsimli Kruvaziyer Gemi Rusya\'dan Samsun\'a Geldi
23.12.2023 - 13:26,  Güncelleme: 13:27
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SAMSUN (İHA) – Astoria Grande isimli kruvaziyer gemi, 420 mürettebat ve 790 yolcusuyla ilk kez Rusya'dan direkt olarak Samsun'a geldi.

Karadeniz'de birçok ile uğrayan fakat Samsun'da demirlemeyen kruvaziyer gemisinin durak adresi artık Samsun oldu. Bu dönemde 43 kez daha gelmesi planlanan kruvaziyer gemi, ilk kez Rusya'nın Sochi Limanı'ndan direkt Samsun'a giriş yaptı.

Kruvaziyer turizminin hızlandığı Samsun'da 790 turist ve 420 personeli taşıyan Astoria Grande isimli kruvaziyer gemisi, 37 gün sonra yeniden geldiği Samsun Limanı'nda görevliler tarafından karşılandı.

Turistler, uzun bir yolculuğun ardından ayak bastığı Samsun'da hem gemi hem de Samsun manzarası ile fotoğraf çektirdiler. Gemiden ayrılan turistler bireysel ve gruplar halinde şehri gezip, alışveriş yaptılar.

Saat 20.00'de Samsun Limanı'ndan demir alacak geminin Trabzon'a gideceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Astoria Grande İsimli Kruvaziyer Gemi Rusya'dan Samsun'a Geldi - Son Dakika


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