AstraZeneca ve Dicle Üniversitesi İşbirliğini Güçlendiriyor

AstraZeneca Türkiye, Dicle Üniversitesi Hastaneleri ile onkoloji, kardiyovasküler ve solunum yolu hastalıkları alanında gerçekleştirdiği stratejik işbirliğini güçlendireceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel klinik araştırma stratejisinde Türkiye'yi kritik bir ülke olarak konumlandıran AstraZeneca, yatırımlarına devam ediyor.

Türkiye'de 2020'den bu yana 2 milyar liranın üzerinde klinik araştırma yatırımı yapan AstraZeneca Türkiye, bu çalışmalar sayesinde hastaların yenilikçi tedavilere erken erişimini sağlarken, araştırma merkezlerindeki sağlık profesyonellerinin bilimsel ve teknolojik bilgi birikimini de artırıyor.

Şirket, bu çalışmaları kapsamında son olarak Dicle Üniversitesi Hastaneleri ile klinik araştırmalar alanında yeni bir işbirliğine imza attı. Bu stratejik ortaklık ile onkoloji, kardiyovasküler, solunum yolu hastalıkları klinik çalışmaları için fizibilite sürecinden başlanarak klinik çalışma sayısının artırılması ve daha fazla hastaya ulaşılması hedefleniyor.

Hastane çalışma ekibi ve saha koordinatörlerinin eğitimiyle bu alanda kaliteli veri oluşturulması ve süreçlerin iyileştirilerek klinik çalışmaların daha hızlı başlatılması da söz konusu işbirliğinin amaçları arasında yer alıyor.

Türkiye genelinde 90'ın üzerinde aktif klinik çalışması bulunan AstraZeneca, yaklaşık 100 kişilik klinik araştırma ekibi ve 50 kişilik medikal kadrosuyla Faz 1, 2 ve 3 olmak üzere klinik araştırmalarını sürdürüyor.

AstraZeneca Türkiye ile Dicle Üniversitesi Hastaneleri arasındaki işbirliği, 2023'ten bu yana devam ediyor. Taraflar, bugüne kadar 5 sorumlu araştırmacının görev aldığı çalışmalar kapsamında 7'si onkoloji, 5'i solunum yolu hastalıkları olmak üzere 12 klinik çalışma gerçekleştirdi. Bu süre zarfında, 89 hasta taraması yapıldı ve 64 hasta klinik araştırma tedavilerine dahil edildi.

Anlaşma kapsamında, bu yıl 3 yeni onkoloji ve 1 solunum yolu hastalığı çalışmasının daha başlatılması planlanıyor. Bu araştırmalar ile AstraZeneca Türkiye'nin bu hastanede yürüteceği onkoloji ve solunum yolu hastalığı klinik çalışma sayısı 16'ya yükselecek.

"Hastaların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden AstraZeneca Türkiye Medikal Direktörü Dr. Deniz Ertürk Erem, herkesin sağlıklı bir yaşam sürme ve sağlık hizmetlerine eşit erişim hakkı olduğuna inandıklarını, hastaların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

AR-GE ve klinik araştırma stratejilerinin, farklı terapi alanlarına birden fazla yönden müdahale etmek, daha erken ve akıllıca tedavi yöntemleri geliştirmek ve dönüşümsel teknolojilere liderlik etmek üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Erem, şunları kaydetti:

"Dicle Üniversitesi Hastaneleri ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği sayesinde kanser ve solunum yolu hastalıklarını hedefleyen klinik alanda araştırma sayımızı artırırken, kardiyovasküler hastalıklar konusunda da yeni araştırma fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyoruz. Böylece, bu hastalıkların tedavileri için nitelikli ve güvenilir veri üretimini, saha ekiplerinin yetkinliğini geliştirme imkanı da bulacağız. Bu işbirliğimizin de ülkemizin klinik araştırmalar alanındaki kapasitesine güç katacağına inanıyoruz. Bilimi odağımıza alarak, hastalarımızın yaşam kalitesini artıracak ve sağlık sistemine kalıcı değer katacak iş birliklerimize devam edeceğiz."

Erem, Türkiye'deki çeşitli paydaşlarıyla yürüttükleri klinik araştırmalarda edindikleri deneyim ve doğru yapılandırılmış ortaklıklar sayesinde hastalara yenilikçi tedavilere erken erişim sağlamanın yanı sıra araştırma ekosistemini ileriye taşıdıklarını aktardı.

"Binlerce hastaya umut olacak"

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat da AstraZeneca Türkiye ile imzaladıkları işbirliği protokolünün, yalnızca üniversite için değil, bölge ve Türkiye için de önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Özellikle onkoloji ve solunum yolu hastalıkları alanında gerçekleştirilecek klinik araştırmaların, hem bilimsel üretkenliği artıracağını hem de hastalara en güncel ve yenilikçi tedavileri ulaştırmalarında kendilerine güç vereceğini kaydeden Eronat, şu ifadeleri kullandı:

"Dicle Üniversitesi olarak her zaman bilimin ve insanlığın hizmetindeyiz. Hastalarımızın en sağlıklı, modern ve güvenilir tedavilere erişmesi için sorumluluk alıyoruz. Bu işbirliği, bölgemizdeki ve ülkemizdeki binlerce hastaya umut olacak. Dicle Üniversitesi, köklü akademik geçmişi ve güçlü bilim insanlarıyla Türkiye'nin öncü kurumlarından biri. Bu anlaşmayla yalnızca klinik araştırmaların niteliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Diyarbakır'dan dünyaya yayılan bir bilim ve sağlık köprüsü kuruyoruz."

Eronat, AstraZeneca Türkiye ile attıkları bu adımın, geleceğin tedavi yöntemlerini geliştirme yolunda Türkiye'yi küresel bilim sahnesinde daha da görünür kılacağına ve insan hayatına dokunan kalıcı faydalar sağlayacaklarına inandığını vurguladı.