Asya borsaları 2021 yılını Hong Kong hariç yükselişle tamamladı

Asya'da birçok ülke borsasının yılın son işlem gününde kapalı olması dikkati çekerken, 2021 genelinde Hindistan, Güney Kore ve Japonya borsalarında tarihi yüksek seviyeler görüldü, ABD-Çin gerilimi nedeniyle Hong Kong borsası ise negatif ayrıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları nedeniyle birçok Asya ülkesinde tedbirler sıkılaştırılırken, Japonya'da Tokyo başta olmak üzere bazı kentlerde bölgesel pazarlar kapatıldı. Avustralya'da da vaka sayılarındaki hızlı artış sürdü ve son 5 günde hastalığa yakalanan kişilerin sayısı 3 katına çıktı.

Öte yandan borç çevirme problemleri nedeniyle sermaye piyasalarında likidite sorunu yaşanan Çin'de, menkul kıymetler düzenleyici kurumundan reform sinyali geldi. Ülkede gelecek yıl sermaye piyasalarının istikrara kavuşturulacağı bildirilirken, kapsamlı bir halka arz sisteminin benimsenmesi için reform yapılacağı duyuruldu.

Bu haberin ardından Hong Kong borsasında işlem gören ve yıl boyunca baskılanan Çinli teknoloji şirketlerinin hisseleri, yılın son gününde yaklaşık yüzde 4 artış kaydetti.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de aralıkta hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,7'ye yükseldi. Ülkede imalat sanayi PMI da önceki aya kıyasla 0,2 artarak 50,3'e çıkarken, böylece her iki endeks de hizmet ve sanayi sektörlerinde ekonomik aktivitenin hızlandığına işaret etti.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 artarak 3.641 puandan kapandı. yarım gün işlem gerçekleştirilen Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,24 yükselişle 23.398 puan oldu.

Japonya, Avustralya ve Güney Kore borsalarında ise tatil nedeniyle işlem yapılmadı.

Yıl genelinde Asya borsaları

Yıl genelinde oynaklığın yüksek seyrettiği Asya borsalarında, tedarik zincirindeki aksaklıklar, artan enflasyon baskıları, salgında bulaşıcılığı yüksek yeni varyantlar ve Çin'in emlak sektöründeki borç problemleri yatırımcı risk iştahını azaltan gelişmeler olarak öne çıktı.

Buna karşın Hindistan, Güney Kore ve Japonya borsalarında tarihi yüksek seviyelerin görüldüğü 2021 yılında, ABD-Çin gerilimi nedeniyle Hong Kong borsasında işlem gören Çinli şirket hisselerindeki sert düşüşler nedeniyle Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.

2021 yılında Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 4,8 artış kaydetti. Bu dönemde Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 22,2, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,6 değer kazanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 14,1 geriledi.