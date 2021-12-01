Asya borsaları Avustralya hariç yükseldi

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Avustralya'da ASX 200 endeksi negatif ayrıştı.

Analistler, Asya pay piyasalarında dünkü düşüşün ardından, bugün çoğunlukla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının Omicron varyantına etkilerine yönelik iyimserliğin fiyatlandığını bildirdi.

Bugün açıklanan verilere göre imalat sanayi PMI Çin'de 49,9 ile beklentilerin altında kalırken, Japonya'da ise 53,2'den 54,5'e revize edildi.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,36 yükselerek 3.576 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,14 artarak 2.899 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi ise yüzde 0,28 değer kaybederek 7.235 puan oldu.

Nikkei 225 endeksi yüzde 0,41 yükselişle 27.935 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3'lük artışla 113,38 seviyelerine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,13 artışla 57.713 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,66 artışla 23.636 puanda seyrediyor.