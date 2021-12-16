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Asya borsaları Avustralya hariç yükseldi - Son Dakika

Asya borsaları Avustralya hariç yükseldi

16.12.2021 11:12
Asya borsaları Avustralya hariç yükseldi

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Avustralya'da ASX 200 endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Avustralya'da ASX 200 endeksi negatif ayrıştı.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün 2021'in son toplantısında faizleri değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 düzeyinde bırakırken, varlık alımlarının azaltım hızını aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkardı. Banka'nın ekonomiye ilişkin yayımladığı projeksiyonlarda ise gelecek yıl için 3 faiz artırımına işaret edilirken, enflasyon beklentileri yukarı yönlü revize edildi.

Analistler, Fed'in karar metni ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının "güçlü" ve "net" mesajlar verdiğini belirterek, yapılan yönlendirmelerin her ne kadar "şahin" tonda devam etse de 2022'de para politikalarının seyrine ilişkin belirsizlikleri azalttığını, bu durumun pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Öte yandan, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantılarından çıkacak para politikası kararları takip edilecek.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da ihracat kasımda yılık yüzde 20,5 ve ithalat yüzde 43,8 artış kaydetti. İthalattaki hızlı artış sonucu ülkede dış ticaret dengesi 954,8 milyar yen ile beklentilerin oldukça üzerinde açık verdi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,75 artarak 3.675 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,57 yükselerek 3.006 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi ise yüzde 0,43 azalarak 7.296 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,13 artışla 29.066 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1'lik yükselişle 114,1 seviyesinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,30 primle 57.961 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,43 kazançla 23.520 puanda seyrediyor.

Merkez Bankası, Jerome Powell, Avustralya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları Avustralya hariç yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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