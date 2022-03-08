Asya borsaları geriledi - Son Dakika
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Asya borsaları geriledi

08.03.2022 09:21
Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Rusya- Ukrayna savaşı ve uygulanan yaptırımların ekonomik etkilerine yönelik endişelerle küresel çapta risk iştahı düşük seyretmeye devam ederken, halihazırda yüksek seviyelerde bulunan enflasyonda enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde artan yukarı yönlü baskı gündemin odağındaki yerini koruyor.

Bu durum, gelişmiş ekonomilerde durgunluk ve yüksek enflasyonun bir arada gerçekleşmesi olarak bilinen "stagflasyon" tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. Söz konusu gelişmelere ek olarak arka plana itilse de Çin'de borç çevirme problemleri, Japonya'da dünya genelinin aksine seyreden enflasyon gibi iç dinamikler de mevcudiyetini sürdürüyor.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, bugün yaptığı açıklamada, enflasyon beklentileri ve ücret artışının düşük kalmaya devam etmesinin, maliyet enflasyonunun ekonomi üzerinde olumsuz etkisi olacağı anlamına geldiğini belirterek, "Enerji ve gıda başta olmak üzere emtia maliyetleri enflasyonu yukarı itiyor ancak yine de para politikasını sıkılaştırmak uygun değil." ifadesini kullandı.

Ücretlerin artmadığı bir ortamda görülen maliyet enflasyonunun, hanehalkının gelirine ve şirket karlarına zarar vereceğini, Japon ekonomisi üzerinde olumsuz etki yaratacağını vurgulayan Kuroda, ABD Merkez Bankasının (Fed) beklenen faiz artırımının Asya'nın gelişmekte olan ekonomileri üzerinde ciddi sorun yaratmayacağını savundu.

Bu gelişmelerle dün yüzde 3'ü aşan kayıplarla günü tamamlayan Asya borsalarında bugün de düşüş devam etti. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,09 azalışla 3.336 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,82 düşüşle 2.630 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,71 değer kaybederek 24.791 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 artışla 115,5 seviyelerine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,52 kayıpla 52.568 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,36 düşüşle 20.773 puanda seyrediyor.

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Enflasyon, Japonya, Enerji, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları geriledi - Son Dakika


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