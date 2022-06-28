Enflasyon ve resesyon endişeleri gündemin odağında kalmaya devam ederken, yatırımcıların yarından itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri akışı öncesi temkinli hareket ettiği gözleniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi - Son Dakika

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