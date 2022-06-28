Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi - Son Dakika
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Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

28.06.2022 11:08
Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

Enflasyon ve resesyon endişeleri gündemin odağında kalmaya devam ederken, yatırımcıların yarından itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri akışı öncesi temkinli hareket ettiği gözleniyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları öncesi enerji fiyatlarındaki yükselişe karşın risk iştahı pozitif kaldı.

Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizlerinin tekrar yüzde 0,25 seviyesine yaklaşması ile ülke merkez bankasından piyasalara müdahale beklentileri artarken, Çin'de salgının azalan etkisi ile pay piyasalarında alımlar güçlendi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 artarak 3.409 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 yükselerek 2.422 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 artışla 27.049 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 135,8'de dengelendi.

Negatif ayrışan Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 düşüşle 52.928 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 22.313 puanda seyrediyor.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi - Son Dakika

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