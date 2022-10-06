Avustralya 'da ASX 200 endeksi yüzde 0,03 yükselişle 6.817 puandan ve Güney Kore 'de Kospi endeksi yüzde 1,02 primle 2.237 puandan kapandı.

Analistler, ABD Merkez Bankası ( Fed ) yöneticilerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu ve bugün 5 üyenin yapacağı açıklamaların yakından takip edileceğini bildirerek, makroekonomik veri gündeminin de yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi - Son Dakika

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