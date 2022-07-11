Asya borsaları Japonya hariç geriledi - Son Dakika
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Asya borsaları Japonya hariç geriledi

11.07.2022 11:15
Asya borsaları Japonya hariç geriledi

Asya borsalarında, Japonya hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, Japonya hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ardından test merkezlerinin artırılması ve Hong Kong'da Kovid-19'un yeni bir varyantının bulunması bölgede satış baskısını güçlendiriyor.

Analistler, halihazırda çarşamba günü açıklanacak ABD'nin enflasyon verileri öncesi küresel bazda risk iştahının düşük seyrettiğini belirterek, yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi.

Öte yandan, Japonya'da pay piyasaları alış ağırlıklı bir seyir izleyerek pozitif ayrışıyor. Para politikasına ilişkin açıklamalarda bulunan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, ekonomide belirsizliklerin hayli yüksek olduğu bir dönemden geçtiklerini aktararak, gerekmesi halinde destekleyici para politikası hamlelerine devam edeceklerini bildirdi.

Japonya'da açıklanan makroekonomik verilere göre, çekirdek makine siparişleri aylık bazda yüzde 5,6 azalırken, yıllık bazda yüzde 7,4 artışla beklentileri geride bıraktı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,23 azalışla 3.314 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,44 düşüşle 2.340 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,11 artarak günü 26.812 puandan tamamlarken, Kuroda'nın açıklamaları sonrası tarihi zirvesini 137,3' e taşıyan dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,6 üzerinde 136,9'de dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 54.139 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,7 azalışla 21.055 puanda seyrediyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları Japonya hariç geriledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Asya borsaları Japonya hariç geriledi - Son Dakika
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