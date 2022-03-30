Asya borsaları Japonya hariç yükseldi - Son Dakika
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Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

30.03.2022 11:17
Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelere dair olumlu haber akışı sonrası küresel piyasalarda oluşan pozitif hava, bugün Asya borsalarına da taşındı.

Petrol fiyatlarındaki düşüşten de destek bulan Asya borsalarında, Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları karşısında devreye alınan kapanma tedbirleri ile Japonya'da merkez bankası müdahalesine karşın tahvil piyasasında yaşanan çıkışlar ise risk iştahını törpüledi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), getiri oranlarını hedef seviyede tutmak için bugün tahvil alımını iki katına çıkarırken, operasyonların devam edeceği sinyalini verdi. Bankanın bu hamlesinin ardından Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi 1,5 baz puan düşüşle yüzde 0,23'e geriledi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,96 artışla 3.267 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,21 yükselişle 2.747 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,80 düşüşle 28.027 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,9 değer kaybıyla 121,8'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,17 primle 58.618 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,34 kazançla 22.221 puanda seyrediyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları Japonya hariç yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asya borsaları Japonya hariç yükseldi - Son Dakika
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