Asya Borsaları Karışık Seyir İzledi

Asya borsaları haftanın son işlem gününde karışık seyir izledi.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceğine yönelik ihtimallerle başlayan karışık seyrin Asya'ya da taşındığını belirtti.
Çin'de gayrimenkul sektörüne ilişkin devam eden endişeler risk iştahını törpülemeyi sürdürürken, Şanghay bileşik endeksi haftanın son işlem gününde 24 Mart 2020'den bu yana en düşük seviyesini test etti.
Öte yandan, Güney Kore'de Finans Bakanının hükümetin piyasayı destekleyici adımlar atacağını söylemesi ülke piyasalarında risk iştahını destekledi.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,41 artışla 36.158 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 primle 146,4 seviyelerinde bulunuyor.
Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,87 değer kazancıyla 2.615 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,6 azalışla 2.700 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,7 artışla 72.910 puana çıkarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 15.530 puana geriledi.
GEZİ Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırmasıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane'de silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın belinden çıkardığı silahla ateş eden saldırgan, Çelebi'yi yaraladı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Çelebi kurtarılamadı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattığı belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Aysu ile Kardeniz arasında yapılan elemede adaya veda eden isim Kardeniz oldu. Elendikten sonra gözyaşlarına boğulan Kardeniz, ekip arkadaşları tarafından sakinleştirildi.
Gezi eylemleri sırasında elinde pala ile göstericilere saldıran ve bu nedenle 'Palalı Sabri' olarak anılan Sabri Çelebi'nin yargılandığı fuhuş çetesi davasında, tutuklu sanıklar tahliye edilmişti. Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'yi eleştirmesine yanıt veren CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile CHP arasında herhangi bir para alışverişi olmadığını doğruladı. Kılıçdaroğlu ayrıca, Türkiye'de hukuk düzeninin olmadığını ve yargının bağımsızlığının yerle bir edildiğini belirtti.
Gaziosmanpaşa'da özel bir hastaneye ambulans ile getirilen ve buradan başka bir hastaneye götürülmek istenen Kemal Atkoşar'ın oksijenin kesildiği iddia edildi. Olaya ilişkin şikayetçi olan Kemal Atkoşar'ın kızı Ece Atkoşar, hastanede yapılan müdahalelerin yetersiz olduğunu ve babasının birkaç saat entübe edildikten sonra hayatını kaybettiğini belirtti. Şikayet dilekçesinde, hastanenin ihmali ve kusurlu davranışlarına dair detaylar yer aldı.
Süperstar Ajda Pekkan, yaz ayından beri çektiği omuz ağrısı nedeniyle 3 gün önce ameliyat oldu. Sağ omzundan operasyon geçiren Pekkan, 3 hafta fizik tedavi görecek.
Astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılacağı duyuruldu. Gezeravcı, istasyonda kaldığı sürede 13 deney gerçekleştirdi. Dragon kapsülüyle dönecek olan Gezeravcı, ABD'ye inmesi bekleniyor.
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