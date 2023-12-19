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Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor

Küresel piyasalarda belirsizlik riski ve Japonya Merkez Bankası'nın politika faizinde değişiklik yapmamasıyla Asya borsaları karışık bir seyir izliyor. BoJ, negatif faiz politikasını sürdürürken, normalleşme beklentilerine dair bir sinyal vermedi. Dolar/yen paritesi yükseliş eğilimini sürdürürken, Çin'de gayrimenkul şirketlerine yönelik endişeler varlık fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor
19.12.2023 - 09:51,
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Asya borsaları karışık bir seyir izledi.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yılın hangi ayında faiz indirimine başlayacağına yönelik artan belirsizlik risk iştahını törpülerken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) bugünkü toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmedi.

BoJ, negatif faiz politikası uygulayan son merkez bankası olma özelliğini devam ettirerek politika faizini eksi yüzde 0,1'de sabit bıraktı.

Piyasalarda artan normalleşme beklentilerine rağmen BoJ'un kararında gelecek yıl negatif faiz politikasının sonlanacağına yönelik bir sinyal de yer almadı.

BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini bildirdi.

Politika metninde, bankanın kurumsal finansman ve finansal piyasaların istikrarını korumaya olan bağlılığı yinelenirken, ekonomiyi desteklemek için gerekli görülmesi halinde ek gevşeme tedbirleri de uygulamaya hazır olduğu belirtildi.

Kararın ardından, dolar/yen paritesi yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıdı, şu sıralarda parite yüzde 0,6 artışla 143,7 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, Çin'de gayrimenkul şirketlerine yönelik endişeler varlık fiyatlarını baskılamaya devam ederken, ülkenin en büyük şirketlerinden Country Garden'ın olası kayıplar için bir fon ayırdığını duyurmasının ardından şirketin hisse fiyatı tarihi düşük seviyeye indi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 artışla 2.569 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 2.920 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,41 yükselişle günü 33.219 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex yüzde 0,1 değer kazancıyla 71.346 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 düşüşle 16.470 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA
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