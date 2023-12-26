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Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor

Asya borsaları, Noel tatili nedeniyle düşük likidite ve sığ piyasa koşullarıyla karışık bir seyir izliyor. Güney Kore'de Kospi endeksi yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi değer kaybetti. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise değer kazandı. Hindistan'da Sensex ise yükselişte.

Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor
26.12.2023 - 10:07,
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Asya borsaları, haftanın ikinci işlem gününde karışık seyir izledi.

Analistler, küresel pay piyasalarında Noel tatili nedeniyle yön arayışının öne çıktığını belirterek, Asya pay piyasalarında likiditenin oldukça düşük seviyelerde olduğunu aktardı.

Noel tatili nedeniyle hafta boyunca işlem hacminin düşük seviyelerde kalmasının beklendiğini kaydeden analistler, sığ piyasa koşulları nedeniyle fiyatlardaki olası dalgalanmaların daha geniş aralıklarda olabileceğini bildirdi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 artışla 2.602 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 2.900 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,16 değer kazancıyla günü 33.305 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 142,2 seviyesinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex yüzde 0,4 yükselişle 71.370 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA
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Güney Kore, Japonya, Noel, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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