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Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor

Asya borsaları, küresel pay piyasalarının karışık bir seyir izlediği yılın son işlem gününde bulunuyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceği öngörüsünün güçlü kalmaya devam ettiğini belirtirken, Japonya Merkez Bankası'nın negatif faiz politikasını terk etme sürecinin hızlanması endişeleri artırıyor. Güney Kore'de Kospi endeksi yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi değer kazandı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise düşüş yaşadı.

Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor
29.12.2023 - 09:41,  Güncelleme: 09:42
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Asya borsaları karışık bir seyir izledi.

Analistler, küresel pay piyasalarının, yılın son işlem gününe karışık seyirle başladığını belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörüler güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi.

Asya pay piyasalarında Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentiler pay piyasalarında risk iştahını desteklerken, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) son makroekonomik verilerin ardından negatif faiz politikasını terk etme sürecini hızlandırabileceğinden endişe ediliyor.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 artışla 2.655 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 2.970 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,22 azalışla günü 33.464 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 141,3 seviyesinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex yüzde 0,2 düşüşle 72.240 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi önceki kapanışının hemen altında 17.040 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA
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