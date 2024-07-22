Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izleniyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle ortaya çıkan belirsizliklerin etkisiyle, küresel pay piyasalarında karışık bir seyir başlamıştır. Çin Merkez Bankası, resesyon endişelerini gidermek amacıyla faiz indirimine gitmiştir. Bu gelişmelerle birlikte Japonya, Güney Kore, Hong Kong, Çin ve Hindistan'da borsa endeksleri farklı yönlere hareket etmektedir.

22.07.2024 09:49
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Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık seyir izleniyor.

Analistler, Küresel pay piyasalarında, ABD Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle ortaya çıkan belirsizlikler sonrası başlayan karışık seyrin, Asya'da da etkili olduğunu belirtti.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası (PBoC) resesyon endişelerinin öne çıktığı Çin ekonomisini desteklemek adına 1 ve 5 yıllık borçlanma faizlerini 10'ar baz puan indirerek sırasıyla yüzde 3,35 ve yüzde 3,85'e düşürdü.

Dolar/yen paritesinin, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 156,6 seviyesinde bulunduğunu aktaran analistler, bu durumun Japonya pay piyasalarındaki satış baskısında etkili olduğunu ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,16 azalışla 39.599 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,14 düşüşle 2.763 puandan günü tamamladı

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 17.560 puanda, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 gerilemeyle 2.960 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yatay seyirle 80.610 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

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