Asya Borsaları Karışık Seyirde - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsaları Karışık Seyirde

Asya Borsaları Karışık Seyirde

Asya borsalarında karışık bir seyir öne çıkarken, Hong Kong'da satış baskısı arttı. Çin'de imalat sanayi PMI geriledi. Japonya'da ise TÜFE verileri faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi.

02.09.2024 10:17
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Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir öne çıkarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksinde satış baskısı gayrimenkul sektörü öncülüğünde derinleşti.

Çin'de açıklanan imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 0,3 puan azalarak 49,1'e gerilerken, ülkenin imalat sanayisindeki ekonomik aktivite, ağustosta önceki 3 aydaki daralma seyrini devam ettirdi.

Analistler, cuma günü açıklanan Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ise yüzde 2,6 ile öngörülerin üzerinde artmasının Japonya Merkez Bankasının (BoJ) önümüzdeki aylarda faiz artırımı yapacağı yönündeki beklentileri besleyebileceğini söyledi.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da imalat sanayi PMI 49,8'e çıkarken, Çin'de Caixin imalat sanayi PMI ağustos ayında 50,4 ile öngörülerin üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerin ardından dolar/yen paritesi bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 146,2 seviyesinde bulunuyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 artışla 38.700,87 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükselişle 2.683,33 puanda bulunuyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,7 değer kaybıyla 2.822 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 düşüşle 17.700 puanda bulunurken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,31 artışla 82.623 puanda işlem görüyor.

Kaynak: AA

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