Asya borsaları teknoloji rallisi ve jeopolitik gerilimle karışık - Son Dakika
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Asya borsaları teknoloji rallisi ve jeopolitik gerilimle karışık

03.06.2026 10:39
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Asya borsaları, teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki rallinin etkisiyle yükselse de Orta Doğu'daki artan jeopolitik gerilimler nedeniyle karışık seyrediyor. Japonya'da Nikkei 225 rekor kırarken, Çin'de hizmet PMI yükseldi.

Asya borsaları, teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki rallinin pozitif etkilerine karşın Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin artmasıyla karışık seyrediyor.

Küresel piyasalarda, teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki rallinin etkileri öne çıkarken Orta Doğu'da çatışmaların devam etmesi fiyatlamalarda etkili oluyor.

Dolar/yen paritesinin 160 seviyesini test etmesiyle Asya'da odak noktası yen olmaya devam ediyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın bugün yapması beklenen konuşma da yatırımcıların odağında bulunuyor. Kazuo'nun açıklamalarından Bankanın bundan sonraki para politikasına ilişkin ipuçları aranacak.

Makroekonomik veri tarafına bakıldığında Japonya'da mayıs ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50 ile değişmezken Çin'de mayıs ayına ilişkin hizmet sektörü PMI 52,6'dan 54,4 seviyesine çıktı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,61 değer kazancıyla 68.477 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselişle 4.078 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 azalışla 25.627 puan, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1,4 düşüşle 73.584 puan seviyesinde bulunuyor.

Nikkei 225 endeksi 68.786,49 puanla rekor seviyeyi gördü. Güney Kore borsasında ise bugün tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Borsa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları teknoloji rallisi ve jeopolitik gerilimle karışık - Son Dakika

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