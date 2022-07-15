Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) şahin üyelerinin 100 baz puanlık faiz artışı yerine 75 baz puanlık artışın uygun olduğunu belirtmeleri sonrası para piyasalarında 100 baz puan faiz artışı ihtimali gerilerken, risk iştahı da kısmen de olsa arttı.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

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