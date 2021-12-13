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Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

Asya borsaları karışık seyretti

13.12.2021 11:10
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Omicron varyantına ilişkin gelişmelerin yanı sıra Çinli emlak şirketlerine ilişkin haber akışı Asya tarafında gündemdeki yerini korurken, geçen hafta ekonomiyi desteklemek amacıyla zorunlu karşılık adımı atan Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) olası aksiyonları da yakından takip ediliyor.

Çin'de 2022 yılı için başlıca ekonomik önceliğin istikrar olarak belirlenmesi ve bu kapsamda gerekli desteklerin verileceği sinyali ile güne pozitif başlayan endeksler, kapanışa yakın dalgalı bir seyir izledi. Endekslerdeki dalgalı seyirde; bu hafta ABD, Avrupa, İngiltere ve Japonya gibi dünyanın önde gelen merkez bankalarının toplantıları öncesinde yatırımcıların temkinli davranması etkili oldu.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,40 artarak 3.681 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,28 azalarak 3.002 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi ise yüzde 0,35 yükselerek 7.379 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 artışla 28.640 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2'lik artışla 113,6 seviyesinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,60 azalışla 58.434 puanda bulunurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi 23.998 puanla önceki kapanış seviyesinin hemen altından işlem görüyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Omicron, Emlak, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika Ekonomi


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