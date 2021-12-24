Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Noel tatili öncesinde pay piyasaları fiyatlamalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler takip edilirken, İngiltere'de yapılan bir araştırmada Omicron varyantıyla enfekte kişilerin hastanede tedavi görme risklerinin diğer varyantlara oranla yüzde 50-70 daha az olduğu belirlendi. İlaç şirketi AstraZeneca, Omicron varyantına karşı aşı üretmek için Oxford Üniversitesi'yle çalıştığını açıkladı.

Asya'da da bugün birçok ülke borsasında işlemler yarım gün gerçekleştirilirken, güne pozitif başlayan endekslerin kapanışa yakın negatife döndüğü gözlendi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda yıllık yüzde 0,6, çekirdek TÜFE de yıllık 0,5 artarak beklentileri aştı.

Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,69 azalarak 3.618 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,48 yükselerek 3.012 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,44 değer kazanarak 7.420 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,05 azalışla 28.782 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 114,3 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,57 düşüşle 56.983 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,26 kazançla 23.254 puanda seyrediyor.