Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
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Asya borsaları karışık seyretti

25.03.2022 11:27
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, siyasi açıdan Çin'in hangi tarafta pozisyon alacağına yönelik belirsizlik küresel ticarete yönelik kaygıları artırıyor.

Bu kapsamda Çin'in Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara uyum sağlayıp sağlamayacağının, ABD ile ilişkilerin geleceği açısından kritik olacağı değerlendiriliyor. Öte yandan Hong Kong'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede hala sona ermeyen kısıtlamaların küresel şirketleri başka şehirlere yönlendirmeye başladığı söylentileri de risk algısını olumsuz etkiliyor.

Japon borsasında ise dolar/yen paritesinin Aralık 2015'ten bu yana en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürmesi ile ihracatçı şirket hisseleri öncülüğünde pozitif ayrışma sürüyor. Kurdaki bu gelişme karşısında açıklamalarda bulunan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, zayıf yenin ülke ekonomisine zarardan çok fayda sağlayacağı görüşünü yineledi.

Kuroda ayrıca, yendeki zayıflamanın ihracat hacmindeki yükselişten ziyade, şirketlerin yurt dışından sağladıkları karlılığı artırarak ülke ekonomisini destekleyeceğini söyledi.

Kapanışta, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,17 azalarak 3.212 puan oldu. Güney Kore'de Kospi endeksi 2.730 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinden günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,14 artışla 28.150 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 121,6 ile yaklaşık 7,5 yılın en yüksek seviyelerindeki seyrini sürdürdü.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,56 azalışla 57.322 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,41 düşüşle 21.417 puanda seyrediyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika


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