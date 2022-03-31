Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
Üye Girişi

Asya borsaları karışık seyretti

31.03.2022 10:53
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, yatırımcıların jeopolitik riskler ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerini yeniden gözden geçirmesi ile karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, yatırımcıların jeopolitik riskler ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerini yeniden gözden geçirmesi ile karışık bir seyir izlendi.

Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, yapılan açıklamaların jeopolitik risk algısını yeniden artırması ile risk iştahı azaldı.

Diğer taraftan tahvil piyasasında ABD Merkez Bankasının para politikası sıkılaştırma sürecini daha hızlı faiz artırımlarıyla gerçekleştireceği beklentilerinin fiyatlanması ile yatırımcıların bilanço küçültme sürecinin ne şekilde gerçekleşeceğine odaklandığı görülüyor. Bu kapsamda Japonya Merkez Bankası'nın getiri oranı hedefi kapsamındaki tahvil alım müdahalesi de devam ediyor.

Makroekonomik veri tarafında ise Japonya'da sanayi üretimi şubatta aylık yüzde 0,1 artsa da beklentileri karşılamadı.

Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları karşısında sıkılaştırılan tedbirlerin ekonomiye etkisi gözlenmeye başlanırken, ülkede mart ayında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,5 ile tahminlerin altında kaldı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,44 azalarak 3.252 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,40 artarak 2.758 puan oldu.

Japonya'da Nikkie 225 endeksi yüzde 0,73 düşüşle 27.821 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kaybıyla 121,6 seviyelerine geriledi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,51 azalışla 22.118 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,12 primle 68.757 puanda seyrediyor.

YORUMLAR
500
Japonya, Rusya'ya lüks yaptırımlar uyguluyor! Araç, mücevher ve sanat eseri ihracatına yasak getirdi Japonya, Rusya'ya lüks yaptırımlar uyguluyor! Araç, mücevher ve sanat eseri ihracatına yasak getirdi

Ukrayna, Japonya, Rusya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika


Son Dakika
10:55 Bakan Çavuşoğlu merak edilen o soruyu cevapladı: TSK, Ukrayna'ya gidecek mi?
10:49 Şekere zam geldi: 1 kilo şeker 7,80 TL'ye yükseldi
10:44 Reçel yapmak için yol kenarındaki ağaçtan meyve topluyorlardı! 3 kadının hayatını kaybettiği anın görüntüleri yayınlandı
10:36 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklama: Putin Türkiye'ye gelecek!
10:12 Köy evi katliamında yeni detaylar: 4 kişinin öldürüldüğü katliamda, camlar ve duvarlar kana bulanmış!
10:34 Eko İklim Zirvesi'nde TSK'nin geri dönüşümle birlikte milli ekonomiye kazandırdığı ürünler sergileniyor
10:26 Amasya'da profesör, doktoru dövdü: Daha önce de hekimlere silah ruhsatı istemiş!
10:20 Dün yayın hayatına yeni başlayan Kara Tahta'da neler oldu? Atlas'ın neden döndüğü anlaşıldı
10:13 Uzlaşma sağlandı, yaptırım ihtimali ortadan kalktı! Fenerbahçe'ye UEFA'dan güzel haber
10:13 Dış ticaret açığı şubat ayında yüzde 135,5 arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 11:02:52. #1.12#
SON DAKİKA: Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement