Asya Borsaları Negatif Seyrediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Asya Borsaları Negatif Seyrediyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asya borsaları, enflasyon endişeleri ve ABD-Iran görüşmesindeki belirsizlikle düşüşte.

Asya borsaları, Orta Doğu'da kalıcı barış arayışlarının henüz sonuç vermemesiyle güçlenen enflasyonist endişelerle Güney Kore hariç negatif seyrediyor.

Asya'da piyasalar, ABD ile İran arasında görüşmelerin sonuç vermemesiyle tekrardan artan petrol fiyatları ve enflasyonist baskılarla Kospi endeksi hariç negatif bir görünüm sergiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşamamaları durumunda bu ülkeye yönelik büyük bir saldırı yapma ihtimallerinin hala olduğunu dile getirdi. İran'ın bir anlaşmaya imza atmak için savaş tazminatı talep ettiğini belirten Trump, asıl Tahran'ın tazminat ödemesi gerektiğini savundu. Trump'ın bu açıklaması, bölgede anlaşmanın sürüncemede kalabileceğine ilişkin değerlendirmeleri artırdı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam edeceğine yönelik tutum sergilemesi de enerji arzı konusundaki endişeleri artırarak petrol fiyatlarının yönünü yukarı çevirmesine neden oldu. Dün ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5 artışla 87,7 dolara çıktı.

Öte yandan, teknoloji ve yapay zeka alanındaki girişimler, piyasadaki olumsuzlukların dengelenmesine yardımcı oluyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Nvidia, yapay zeka altyapısının geliştirilmesi için 500 milyar doların üzerinde üçüncü taraf sermayesini harekete geçirmek amacıyla 6 finans kuruluşuyla stratejik ortaklıklar kurduğunu duyurdu.

Nvidia'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi Jensen Huang, şirketin önemli bir dönüm noktasına ulaştığını belirterek, "İşe çip üreterek başladık, bugün ise yeni bir üretken ve yatırım yapılabilir altyapı sınıfının oluşturulmasına yardımcı oluyoruz, yapay zeka fabrikaları." ifadesini kullandı.

Analistler, söz konusu anlaşmanın yapay zeka altyapı yatırımlarının gelecek dönemde finansman bulma imkanlarını destekleyebileceğine ilişkin iyimserliği artırdığını belirterek, bir yandan da bu alanda döngüselliğin giderek artması nedeniyle yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğun sektöre güçlü şekilde yansıyabileceğine ilişkin endişelerin görmezden gelinmemesi gerektiğini söyledi.

Bu gelişmelerle Asya'da da teknoloji teması, güçlü yapay zeka talebine dair yeni sinyallerle desteklenmeye devam ederken, mikroçip üretim sektörünün liderlerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'nin temmuz ayı satışlarının yüzde 45 arttığını bildirmesinin ardından şirketin hisseleri yüzde 0,8 arttı.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,73 artışla 6.345 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 azalışla 3.935 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 kayıpla 25.651 puan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 78.115 puan seviyesinde bulunuyor.

Bugün Japonya'da piyasalar Dağ Günü nedeniyle kapalı olacak.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji, Ekonomi, Finans, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsaları Negatif Seyrediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu
AKP’den Üsküdar Belediyesi seçimleri için yargı başvurusu: Divan Başkanı oyları karıştırdığını kabul etti AKP'den Üsküdar Belediyesi seçimleri için yargı başvurusu: Divan Başkanı oyları karıştırdığını kabul etti
Gazze’de iki yaşlı Filistinli canlı kalkan yapılıp infaz edildi Gazze'de iki yaşlı Filistinli canlı kalkan yapılıp infaz edildi
Borç kavgası kanlı bitti: Arkadaşlarına kurşun yağdırdı Borç kavgası kanlı bitti: Arkadaşlarına kurşun yağdırdı
Biz onu oyuncu biliyorduk Sahnede ikinci Sibel Can çıktı Biz onu oyuncu biliyorduk! Sahnede ikinci Sibel Can çıktı
Özgür Özel kürsüde Yeni Parti “çerçeve yasa“ için kararını verdi Özgür Özel kürsüde! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi

11:57
Lukaku Fenerbahçe’de İşte bonservisi
Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi
11:38
Devrik lider Esad, Suriye’de idama mahkum edildi
Devrik lider Esad, Suriye'de idama mahkum edildi
11:34
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya’nın son hali Kıyafet tercihi olay oldu
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali! Kıyafet tercihi olay oldu
11:19
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog Babacan’ın sözlerine Ala’dan “bambu ağacı“ yanıtı
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog! Babacan'ın sözlerine Ala'dan "bambu ağacı" yanıtı
10:47
Vlahovic Süper Lig devine hayırlı olsun 3 yıllık anlaşma sağlandı
Vlahovic Süper Lig devine hayırlı olsun! 3 yıllık anlaşma sağlandı
09:32
Akaryakıta çifte zam Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
Akaryakıta çifte zam! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 14:44:18. #7.13#
SON DAKİKA: Asya Borsaları Negatif Seyrediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.