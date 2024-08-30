Asya Borsaları Pozitif Seyir İzlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsaları Pozitif Seyir İzlendi

Asya borsalarında, ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret eden verilerin açıklanmasıyla risk iştahı arttı. Japonya'da açıklanan veriler beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımı yapacağı beklentileri canlı tutuldu. Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Kospi endeksi yüzde 0,5 artışla kapandı.

30.08.2024 11:16
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Asya borsalarında, pozitif bir seyir izlendi.

Dün ABD'de açıklanan veriler ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret ederken, "yumuşak iniş" beklentileri öne çıktı.

Söz konusu verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) ABD ekonomisini resesyona sokmadan enflasyonu kontrol altına alabileceğini göstermesi de küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da, ağustos ayına ilişkin Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,6 artarak, çekirdek Tokyo TÜFE de yüzde 2,4 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede, sanayi üretimi aylık yüzde 2,8, yıllık yüzde 2 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Japonya'da ayrıca perakende satışlar da aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,6 artışla beklentileri karşılayamadı.

Analistler, ülkede açıklanan Tokyo TÜFE verisinin piyasalarda Japonya Merkez Bankasının (BoJ) önümüzdeki aylarda da fazla faiz artırımı yapacağı yönündeki beklentileri canlı tuttuğunu söyledi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 artışla 38.647,75 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,5 yükselişle 2.674,31 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,7 kazançla 2.842, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 primle 18.046 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 yükselişle 82.408 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Asya Borsaları Pozitif Seyir İzlendi - Son Dakika

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