Asya Borsaları Pozitif Seyir İzliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsaları Pozitif Seyir İzliyor

Japonya hariç Asya borsaları alıcılı bir görünüm sergiliyor; Çin ve Japonya'nın büyüme tahminleri düştü.

23.10.2024 09:47
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Asya borsalarında Japonya hariç alıcılı bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonunda şirket karlılıklarının ağırlıklı olarak beklentilerden iyi gelmesine karşın yatırımcıların temkinli davranması sonrası karışık seyrederken, Asya tarafında Japonya hariç pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Uluslararası Para Fonunun (IMF), dün yayınladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda Asya'nın iki önemli ekonomisi olan Çin ve Japonya'nın 2024 yılı için büyüme beklentileri düşürüldü.

Raporda, Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 5'ten yüzde 4,8'e düşürüldüğü, gelecek yıl için yüzde 4,5'te sabit bırakıldığı belirtildi.

Japonya ekonomisinin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 0,7'den yüzde 0,3'e düşürüldüğüne, gelecek yıl için yüzde 1'den yüzde 1,1'e çıkarıldığına işaret edildi.

Dolar/yen paritesi dün yüzde 0,2 artışla 151,1 seviyesinden kapanırken, yeni işlem gününde de yüzde 0,8 yükselişle 152,3 seviyesinde seyrediyor.

Analistler Japonya'da yapılacak genel seçimlerin ülkedeki pay piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, seçim öncesinde risk iştahının törpülendiğini söyledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 38.079 puandan kapandı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 yükselişle 2.607 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artışla 3.301 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 kazançla 20.760 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,4 primle 80.515 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Japonya, Finans, Borsa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsaları Pozitif Seyir İzliyor - Son Dakika

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