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Asya Borsaları Satış Ağırlıklı Seyir İzlerken, Güney Kore Pozitif Ayrıştı - Son Dakika
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Asya Borsaları Satış Ağırlıklı Seyir İzlerken, Güney Kore Pozitif Ayrıştı

Asya borsalarında genel olarak satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı. Jeopolitik riskler ve makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in olumsuzluklara işaret eden konuşması risk iştahını törpüledi. Ayrıca, Japonya'da yaşanan depremler ve Güney Kore'de yaşanan saldırı da gündemde yer aldı. Çin'de açıklanan Caixin imalat sanayi PMI verisi beklentileri aştı. Kospi endeksi yükselirken, Şanghay bileşik endeksi azalış gösterdi. Dolar/yen paritesi ise değer kazancıyla işlem görüyor.

Asya Borsaları Satış Ağırlıklı Seyir İzlerken, Güney Kore Pozitif Ayrıştı
02.01.2024 - 10:03,  Güncelleme: 10:11
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Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.

Analistler, Kızıldeniz'de ABD donanması tarafından Husilere ait botların batırılmasının ardından İran'ın bölgeye savaş gemisi gönderdiğine yönelik haber akışının pay piyasaları üzerinde etkili olduğunu ifade ederek, hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

Küresel pay piyasaları, Orta Doğu'da sıcaklığını koruyan jeopolitik risklerle yılın ilk işlem gününe karışık seyirle başlarken, Asya pay piyasalarında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ekonominin karşı karşıya olduğu olumsuzluklara işaret eden konuşması risk iştahını törpüledi.

Dün yeni yıl konuşması yapan Şi, ekonomik aktiviteyi ve istihdam yaratmayı güçlendirme sözü verirken, bazı işletmelerin zor zamanlar geçirdiğini ve insanların iş bulmakta, temel ihtiyaçları karşılamakta zorluk çektiğini kabul etti.

Öte yandan, dün Japonya'da yaşanan depremler de dünya gündemine otururken, bugün tatil nedeniyle Japonya piyasalarında işlem gerçekleşmedi.

Ayrıca, Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Partinin lideri Lee Jae-myung, Busan'da bir inşaat alanını ziyareti sırasında uğradığı saldırıda boynundan bıçaklandı.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de Caixin imalat sanayi PMI 50,8 ile beklentileri aştı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,57 artışla 2.670 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 azalışla 3.020 puan oldu.

Dolar/yen paritesi yüzde 0,4 değer kazancıyla 141,4 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 71.690 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,8 düşüşle 16.740 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Asya Borsaları Satış Ağırlıklı Seyir İzlerken, Güney Kore Pozitif Ayrıştı - Son Dakika
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