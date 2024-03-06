Asya Borsaları Satış Ağırlıklı Seyrederken, Hong Kong Pozitif Ayrıştı

Şubatta Sanayi Kapasite Raporu Sayısı Yüzde 20,3 Arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından şubatta onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 20,3 artışla 4 bin 619 oldu. İstanbul, Bursa ve Ankara en çok kapasite raporu düzenlenen iller olarak belirlendi. TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı ise Şubat 2023'te 96 bin 838 iken geçen ay yüzde 0,6 yükselişle 97 bin 402'ye ulaştı. Çalışan sayısı da şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artışla 4 milyon 16 bin 106 olarak hesaplandı.