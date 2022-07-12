Asya borsaları satış ağırlıklı seyretti

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,97 azalışla 3.281 puan ve Güney Kore 'de Kospi endeksi yüzde 0,96 düşüşle 2.317 puan oldu.

Japonya 'da açıklanan makroekonomik verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 9,2 artışla beklentileri geride bıraktı.

Kaynak: AA

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