Asya Borsaları Tedirgin Seyrediyor

09.04.2026 09:57
ABD-Iran geçici ateşkesi sonrası Asya borsalarında düşüş, Hürmüz Boğazı'ndaki endişeler artıyor.

Asya borsaları, ABD ile İran arasında geçici ateşkes sağlanmasına karşın ateşkesin bozulabileceğine yönelik tedirginlikle negatif seyrediyor.

Dün Orta Doğu'daki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik tarafların geçici ateşkes açıklamasının ardından İran tarafından gelen ateşkes ihlali açıklamaları küresel risk iştahının törpülenmesine neden oluyor.

Söz konusu gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, Hürmüz Boğazı'nda geçişlerin sürmesi geçici ateşkesin bozulabileceğine yönelik endişeleri sınırlı da olsa baskılıyor.

Bölge endekslerinde satıcılı bir seyir öne çıkarken, enerji fiyatlarına ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor.

Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin tekrar aksama ihtimali risk algısını yükseltti

Asya ekonomileri çatışmalar esnasında Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatılmasından büyük ölçüde etkilenirken, Orta Doğu'daki çatışmaların tekrar başlayabileceği ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin aksayabileceği endişesi bölge piyasalarında risk algısını artırıyor.

Dün güçlü yükselişlerin görüldüğü bölge piyasalarında bugün geçici ateşkese yönelik tedirginlikler etkisini gösterirken, taraflardan gelecek mesajlar yakından takip ediliyor.

Bölgedeki diplomatik temaslar da izlenirken, Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, başkent Tokyo'yu ziyaret eden Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ile görüştü.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Koizumi, "Orta Doğu küresel dikkatleri üzerine çekse de Japonya çevresi ve Hint-Pasifik bölgesinde güvenliğimize yönelik bir boşluk oluşmasına izin vermemeliyiz." ifadesini kullandı.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 düşüşle 5.778 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 azalışla 56.010 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 3.964 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,4 kayıpla 25.787 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,7 düşüşle 77.004 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

