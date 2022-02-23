Asya borsaları yükseldi - Son Dakika

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Rusya- Ukrayna gerilimine ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini korurken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasının ardından dün Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Japonya ve ABD, Rusya'ya yönelik bir dizi yaptırım kararı aldı.

Rusya Parlamentosu da Putin'in, ordunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusunu onayladı.

Analistler, açıklanan yaptırımların Ukrayna'daki durumun ilerleyişine bağlı olarak yeniden şekillenebileceğini belirterek, yatırımcıların gidişatı anlamaya çalıştığını, piyasalarda oynaklığın sürmesi nedeniyle temkinli duruşun korunması gerektiğini söyledi.

Gelişmelerin enerji fiyatlarına yansımalarının, enflasyon beklentileri ve para politikalarının seyri açısından kritik olacağını vurgulayan analistler, bu kapsamda açıklanacak veriler ve sözle yönlendirmelerin yakından takip edileceğini kaydetti.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,96 artışla 3.490 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,47 yükselişle 2.720 puan oldu.

Japonya'da Temsilciler Meclisi 2022 mali yılı kapsamlı 107,6 trilyon yenlik (938 milyar dolar) bütçe taslağını onaylarken, ülke borsasında bugün tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor. Dolar/yen paritesi ise 115 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artarak 57.500 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 primle 23.678 puanda seyrediyor.