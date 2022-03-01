Asya borsaları yükseldi - Son Dakika

Asya borsalarında yükselen petrol fiyatları kaynaklı maliyet baskılarının artacağı endişelerine karşın alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Küresel pay piyasalarında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından oynaklığın yüksek seyrettiği gözlenirken, artan emtia fiyatları ve devreye alınan sert yaptırımların başta enflasyon ve büyüme olmak üzere ülke ekonomilerine yansımaları konusunda endişeler giderek derinleşiyor.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında dün gerçekleşen görüşmeden olumlu bir sonuç alınamadığını belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki gerilimin faturasının ağır olacağını aktaran analistler, Rusya'ya getirilen yaptırımların etkisinin başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere diğer ülkelere de yayılabileceğini, bu durumun halihazırda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası zayıf seyreden küresel büyüme rakamlarındaki toparlanmayı geciktirebileceğini söyledi.

Makroekonomi veri tarafında bugün açıklanan verilere göre, şubatta imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Japonya'da 52,7'ye düşerken, Çin'de 50,2'ye yükseldi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,77 artarak 3.489 puan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,20 yükselerek 26.845 puan oldu. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 115 seviyesine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,70 primle 56.247 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,45 kazançla 22.822 puanda seyrediyor.

Güney Kore piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.