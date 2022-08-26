Asya borsaları Çin hariç yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Asya borsaları Çin hariç yükseldi

26.08.2022 11:12
Asya borsaları Çin hariç yükseldi

Asya borsalarında, alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsalarında, alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Çin ile ABD'nin, Amerikalı regülatörlerin New York borsasına kote Çin şirketlerini denetlemesi konusunda anlaşmaya yakın olduğu haberleri ve dün yapılan mali teşvik paketi duyurusuyla Asya borsaları dünkü pozitif görünümüne bugün de devam etti.

Anlaşmanın gerçekleşmesinin, birçok Çinli şirketin Amerikan borsasından çıkarılması tehdidini önleyebileceği belirtilirken, konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmaması ile Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışta düşüşe geçti.

Söz konusu düşüşte, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmaya dair tedirginlikler de etkili oldu. Powell'ın bugün yapacağı konuşmada, enflasyonla mücadele konusunda taahhüdü yinelemesi beklenirken, para piyasası fiyatlamalarında, hafta başında yüzde 50'lere kadar inen Fed'in eylül ayında 75 baz puanlık faiz artırım ihtimali, halihazırda yüzde 63'e yükselmiş durumda.

Öte yandan, Japonya'da açıklanan veriler ülkede enflasyonun ağustosta önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 2,9'a yükseldiğini ortaya koydu. Ülkede yüzde 2'lik hedefin üzerine çıkan enflasyona karşın aşırı gevşek para politikasının sürdürülmesi beklenirken, Japonya Merkez Bankası yetkilileri de faiz artırma gibi bir rekabete katılmanın zamanı olmadığını belirtti.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,31 azalışla 3.236 puana inerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,15 yükselişle 2.481 puana çıktı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,57 değer kazanarak 28.641 puana yükseldi. Dolar/yen paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 137 seviyesinden işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,80 primle 20.126 puan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,20 artışla 58.892 puanda bulunuyor.

YORUMLAR
500
Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde ABD ihracat listesi ile Çin'in kritik uzay ve havacılık şirketlerini hedef alıyor ABD ihracat listesi ile Çin'in kritik uzay ve havacılık şirketlerini hedef alıyor
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları Çin hariç yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:48 Yeni günde de yükselişi sürdüren dolar 18,18 liradan satılıyor
10:48 Anlaşma tamam! Galatasaray'da Mauro Icardi transferi için gün sayılıyor
10:42 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Ukrayna'dan 4 tahıl yüklü gemi daha hareket etti
10:40 Özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulunan güzel oyuncu Burcu Biricik'in sesi titredi
10:36 Gülşen'in tutuklanması sonrası Ebubekir Sifil'in sözleri yeniden gündeme geldi: Namaz kılmayanlar öldürülebilir
10:23 Bakan Nureddin Nebati'den ABD'nin gönderdiği mektupla ilgili paylaşım: Endişe yaratması anlamsızdır
10:17 1 dakika bile forma giyemedi! Fenerbahçe, Caulker'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu
10:03 Bakan Mustafa Varank'tan Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterenlere yanıt: Bundan kim, neden rahatsız olur?
10:05 MasterChef'te "hakaret" skandalı! "Gerizekalı" lafını duyan Mehmet Yalçınkaya çıldırdı
10:00 Altın ve gümüşten sonra en çok rağbet ona gösteriliyor! Platin metali, ithalatta rekor seviyeye ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 11:15:35. #1.12#
SON DAKİKA: Asya borsaları Çin hariç yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement