Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında, Çin ekonomisine yönelik artan yavaşlama endişeleri ve Japon yenindeki zayıflamanın sürmesi ile satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Yükselen enflasyon karşısında ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantılarında 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklentileri, küresel çapta risk iştahının düşük seyretmesine neden olurken, son açıklanan veri ve gelişmelerin Asya ekonomilerinde yavaşlamaya işaret etmesi bölge borsalarında düşüşlere neden oldu.

Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları karşısında ağır sanayi ve çip endüstrisinin yoğun olarak yer aldığı Chengdu eyaleti karantina altına alındı. Ülkenin teknoloji merkezi Shenzhen'de de Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustosta önceki aya kıyasla 0,9 puan azalarak 49,5'e geriledi. Üç ayın ardından yeniden daralma bölgesine geçen verideki düşüşte, ülkede yaşanan elektrik kesintileri ve süregelen Kovid-19 tedbirlerinin üretimi sekteye uğratması etkili oldu.

Öte yandan salgın tedbirleri devam ederken yavaşlayan ekonomi karşısında Çin hükümeti yeni ekonomi politikası tedbirleri için detaylı adımları iki hafta içinde açıklayacağını duyurdu.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 azalarak 3.187 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,3 gerileyerek 2.416 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeks yüzde 1,5 düşüşle 27.661 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 139,7 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından 139,3 seviyesinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 58.969 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 azalışla 19.553 puanda seyrediyor.