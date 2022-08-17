Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya 'da çekirdek makine siparişleri aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 6,5 artsa da, beklentilerin altında kaldı.

Çin'in ekonomiyi desteklemeye yönelik adımlar atacağı ve ülke ekonomisinin yüzde 40'ına tekabül eden 6 bölgeye bu konuda direktifler gönderildiğine yönelik haber akışı Asya'da risk iştahını artırdı.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Güney Kore, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi - Son Dakika

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