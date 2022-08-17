Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi - Son Dakika
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Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi

17.08.2022 10:50
Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi

Asya borsalarında, Güney Kore hariç alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Asya borsalarında, Güney Kore hariç alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Çin'in ekonomiyi desteklemeye yönelik adımlar atacağı ve ülke ekonomisinin yüzde 40'ına tekabül eden 6 bölgeye bu konuda direktifler gönderildiğine yönelik haber akışı Asya'da risk iştahını artırdı.

Artan resesyon riskinin teknoloji firmalarını olumsuz etkileyebileceği endişesiyle Samsung hisseleri öncülüğünde değer kaybeden Güney Kore borsası ise diğer pay piyasalarından negatif ayrıştı.

Bugün, Yeni Zelanda Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan yükselterek yüzde 3'e çıkarırken, gelecek toplantılarda benzer politikaları sürdüreceği sinyalini verdi.

Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da çekirdek makine siparişleri aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 6,5 artsa da, beklentilerin altında kaldı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,45 artışla 3.292 puana çıkarken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,67 azalışla 2.516 puana indi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,23 değer kazanarak 29.222 puana çıkarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde, 134,8 seviyesinden işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,49 yükselişle 19.934 puan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,65 primle 60.236 puanda bulunuyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Güney Kore, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi - Son Dakika
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