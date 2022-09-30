Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
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Asya borsaları karışık seyretti

30.09.2022 10:44
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Küresel piyasalarda enflasyon ve resesyon endişelerinin sürmesi, yatırımcı risk iştahında kalıcı bir iyileşmeye engel olurken, oynaklığın yüksek seyrettiği görülüyor.

Asya tarafında ise bugün veri ağırlıklı bir gündem öne çıkıyor. Açıklanan verilere göre, Japonya'da ağustosta perakende satışlar yıllık yüzde 4,1 ve sanayi üretimi yıllık yüzde 3,4 artarak beklentileri aştı. Ülkede işsizlik oranı da ağustosta yüzde 2,5 ile değişmezken, tüketici güven endeksi eylülde 30,8'e geriledi.

Çin'de ise eylül ayında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,1'e yükseldi, hizmet sektörü PMI 50,6'ya geriledi.

Öte yandan Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) dün 3. çeyrek olağan toplantısına dair yapılan açıklamada, yuanda istikrarın sağlanacağını belirtilmesinin ardından dolar/yuan paritesi 7,21 seviyelerinden düşüşe geçerek 7,10'un hemen altında dengelendi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 azalarak 3.024 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 gerileyerek 2.155 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 değer kaybederek 25.397 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 144,37 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından işlem görüyor.

Hindistan Merkez Bankası'nın politika faizini beklentiler doğrultusunda 50 baz puan artırarak yüzde 5,9'a yükseltmesinin ardından Sensex endeksi yüzde 1,7 primle 57.352 puanda seyrediyor. Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,6 artışla 17.266 puanda bulunuyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
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