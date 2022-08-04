Asya borsaları, Hindistan hariç yükseldi - Son Dakika
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Asya borsaları, Hindistan hariç yükseldi

04.08.2022 10:59
Asya borsaları, Hindistan hariç yükseldi

Asya borsalarında Hindistan hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında Hindistan hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından Çin ordusu bugün Tayvan adası çevresinde askeri tatbikata başladı. Gerçek atışların da yapıldığı tatbikat, 7 Ağustos'a kadar sürecek. Konuya ilişkin gelişmeler bir müddet daha gündemde kalacak olsa da pay piyasalarının yeni güne pozitif başlaması dikkati çekiyor. Söz konusu yükselişte, Alibaba'nın bugün açıklanacak finansal sonuçları öncesi teknoloji hisselerine gelen alımlar etkili oldu.

Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 artarak 3.189 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükselerek 2.473 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 artışla 27.932 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışa göre yüzde 0,2 primle 134,1 seviyelerinde seyrediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 düşüşle 58.149 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 değer kazancıyla 20.143 puanda seyrediyor.

Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ve veri gündeminin piyasaların odağında bulunduğunu belirtti.

BoE'nin faiz kararı ve sonrasında BoE Başkanı Andrew Bailey'in yapacağı değerlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, yükselen enflasyon karşısında aralık ayından bu yana her toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına giden BoE'nin, bu ay politika faizini 50 baz puan artırmasının beklendiğini kaydetti.

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Çin, Tayvan çevresinde tatbikatlara başladı Çin, Tayvan çevresinde tatbikatlara başladı Çin, Pelosi'nin ziyaretinin ardından Tayvan Boğazı'nda füze tatbikatı yaptı Çin, Pelosi'nin ziyaretinin ardından Tayvan Boğazı'nda füze tatbikatı yaptı
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Nancy Pelosi, India, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları, Hindistan hariç yükseldi - Son Dakika

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