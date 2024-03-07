Asya Borsalarında Karışık Seyir

Ekonomi

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için acele etmeyeceklerini ancak, "bu yılın bir noktasında" bunu yapmanın muhtemelen uygun olacağını belirtmesinin ardından pozitif seyir izlendiğini söyledi.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) negatif faiz politikasına son verebileceğine yönelik beklentiler güçlenirken, BoJ Yönetim Kurulu Üyesi Junko Nakagawa, ülke ekonomisinin güçlü ücret artışıyla desteklenen fiyat hedefine ulaşma yolunda istikrarlı bir ilerleme kaydettiğini söyledi.

Japonya'da hazirandan bu yana görülen en hızlı ücret artışının ardından Japon yeni dolar karşısında değer kazanırken, bu durumun ülke pay piyasalarını aşağı yönlü baskıladığı görülüyor.

Nakagawa'nın sözle yönlendirmelerinin ardından BoJ'un gelecek aylarda negatif faiz politikasını sona erdireceğine ilişkin beklentilerin arttığını ifade eden analistler, dolar/yen paritesinin 148,1 ile yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesine indiğini bildirdi.

Öte yandan, bugün Çin'de ihracat ve ithalat verileri beklentin çok üzerinde gelmesine rağmen Çin borsalarında risk iştahı düşük seyrediyor. Ülkede, şubatta yıllık bazda ihracat yüzde 7,1 ve ithalat yüzde 3,5 artışla tahminleri geride bıraktı.

Söz konusu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 3.030 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 artışla 2.647 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 yükselişle 74.134 puan seviyesinde işlem görürken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 düşüşle 16.190 puanda seyrediyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,23 azalışla günü 39.598 puandan tamamladı.