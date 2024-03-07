Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi
Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için acele etmeyeceklerini ancak, "bu yılın bir noktasında" bunu yapmanın muhtemelen uygun olacağını belirtmesinin ardından pozitif seyir izlendiğini söyledi.
Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) negatif faiz politikasına son verebileceğine yönelik beklentiler güçlenirken, BoJ Yönetim Kurulu Üyesi Junko Nakagawa, ülke ekonomisinin güçlü ücret artışıyla desteklenen fiyat hedefine ulaşma yolunda istikrarlı bir ilerleme kaydettiğini söyledi.
Japonya'da hazirandan bu yana görülen en hızlı ücret artışının ardından Japon yeni dolar karşısında değer kazanırken, bu durumun ülke pay piyasalarını aşağı yönlü baskıladığı görülüyor.
Nakagawa'nın sözle yönlendirmelerinin ardından BoJ'un gelecek aylarda negatif faiz politikasını sona erdireceğine ilişkin beklentilerin arttığını ifade eden analistler, dolar/yen paritesinin 148,1 ile yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesine indiğini bildirdi.
Öte yandan, bugün Çin'de ihracat ve ithalat verileri beklentin çok üzerinde gelmesine rağmen Çin borsalarında risk iştahı düşük seyrediyor. Ülkede, şubatta yıllık bazda ihracat yüzde 7,1 ve ithalat yüzde 3,5 artışla tahminleri geride bıraktı.
Söz konusu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 3.030 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 artışla 2.647 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 yükselişle 74.134 puan seviyesinde işlem görürken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 düşüşle 16.190 puanda seyrediyor.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,23 azalışla günü 39.598 puandan tamamladı.
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Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) ve Oyalı Eller Girişimci Kadınlar Kooperatifi iş birliğiyle tekstil ve el sanatları atölyesi açıldı. Atölyede üretilecek tekstil ürünleriyle kadınların aile bütçelerine katkı sağlanacak. Açılış törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin ve birçok iş insanı katıldı.
Teknosa, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarıyla 'Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği' ödülüne layık görüldü. Şirket, 'Kadın için Teknoloji' projesiyle Türkiye genelinde kadınların dijital okuryazarlıklarını artırmayı hedefliyor. Teknosa'da kadın çalışan oranı son 2 yılda yüzde 52'ye ulaştı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bulunan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde düzenlenen tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursları, yurt genelinden gelen 83 kişinin katılımıyla yoğun ilgi görüyor. Kurslara bugüne kadar binin üzerinde vatandaş katıldı ve 300'ü kendi markalarını oluşturdu. Kursiyerler, tarımı daha ileri noktalara taşımak ve ekolojik tarımı geliştirmek için çaba sarf ediyorlar.
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, çimento ve hazır beton sektörlerine yönelik son dönemde açtıkları soruşturmalarda 370 milyon lira idari para cezası kestiklerini belirterek, 'Kurum, çimento ve hazır beton kartellerini tespit etmek için her türlü imkanını seferber ediyor.' dedi. Küle, çimento ve hazır beton sektörüne yönelik yürüttükleri çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Erzincan'da devlet desteğiyle kurulan jeotermal serada, yaklaşık 1000 ton salkım domates üretimi yapılacak. Yatırımcılar, bölgedeki jeotermal kaynağı değerlendirmek amacıyla uzun süre kaynak araştırması yaptıktan sonra termal sera projesini hayata geçirdi. Topraksız tarımla yapılan üretimde, domateslerin büyük bölümü yurt dışına satılacak. İstihdamı artırmayı hedefleyen yatırımcılar, ikinci ve üçüncü etapları tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek, Çıldır'da bulunan enerji üreten barajları ziyaret ederek bilgi aldı. Kaymakam İpek, işletme müdüründen bilgiler alarak tesis bölümlerini gezdi ve personellerle sohbet etti. Ziyarete çeşitli kurumların yetkilileri de eşlik etti.
Bitlis'in Güroymak ilçesinden İstanbul'a göç eden Tüzün kardeşler, yıllar sonra memleketlerine dönerek ayakkabı üretim atölyesi kurdu. Devletin sunduğu teşviklerden faydalanarak açılan atölyede günlük 360 çift spor ayakkabısı üretiliyor ve ürünler iç piyasanın yanı sıra Balkan ülkeleri ve Azerbaycan'a gönderiliyor. Kardeşler, ilerleyen zamanlarda daha büyük bir yere taşınarak 150 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren Aile Destek ve Eğitim Merkezi (ADEM) tarafından açılan kurslara katılan aileler hem üretiyor hem de gelir elde ediyor. ADEM'in düzenlediği sergi ve hayır panayırı törenle açıldı.
Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, kuruyemişçiler tezgahlarını farklı çeşitlerdeki hurmalarla süsledi. Mısır Çarşısı'nda her bütçeye uygun hurma satışı yapılıyor. Cennet hurmasının kilogramı 280 liraya tezgahta yerini alırken jumbo hurmanın tanesi ise 15 TL'ye satılıyor. Farklı çeşitlerin kilo fiyatları 200 ila 620 TL arasında değişiklik gösteriyor.
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