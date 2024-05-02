Asya Borsalarında Karışık Seyir

Ekonomi

Asya borsalarında karışık bir seyir öne çıkıyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizi sabit bırakması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin ardından yön arayışı etkili oluyor.

Söz konusu seyir yeni günde Asya pay piyasalarına da taşınırken, Japon yeninin dolar karşısındaki dalgalı seyri de dikkati çekiyor.

Analistler, hafta başında 160,24 seviyesini test ederek Haziran 1986'dan bu yana ilk kez 160'ın üzerine çıkan dolar/yen paritesinin, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) muhtemel müdahalesi ve doların dün önemli para birimleri karşısında değer kaybetmesinin de etkisiyle günü yüzde 2,1 azalışla 154,5 seviyesinden tamamladığını bildirdi.

Parite, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 155,4 seviyesinde seyrediyor.

Japonya'da açıklanan tüketici güven endeksi 38,3 seviyesinde gerçekleşerek beklentilerin altında kaldı.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 38.210 puan olurken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 azalışla 2.683 puandan günü tamamladı. Çin'de ise tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleşmedi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 yükselişle 18.176 puana çıkarken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 74.745 puandan işlem görüyor.