Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası Asya borsalarında karışık bir seyir öne çıkıyor. Japon yeninin dolar karşısındaki dalgalı seyri dikkat çekerken, dolar/yen paritesi önemli bir düşüş yaşadı. Japonya'da açıklanan tüketici güven endeksi beklentilerin altında kaldı. Nikkei 225 endeksi düşüş yaşarken, Hang Seng endeksi ise yükseliş gösterdi.

02.05.2024 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asya borsalarında karışık bir seyir öne çıkıyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizi sabit bırakması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin ardından yön arayışı etkili oluyor.

Söz konusu seyir yeni günde Asya pay piyasalarına da taşınırken, Japon yeninin dolar karşısındaki dalgalı seyri de dikkati çekiyor.

Analistler, hafta başında 160,24 seviyesini test ederek Haziran 1986'dan bu yana ilk kez 160'ın üzerine çıkan dolar/yen paritesinin, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) muhtemel müdahalesi ve doların dün önemli para birimleri karşısında değer kaybetmesinin de etkisiyle günü yüzde 2,1 azalışla 154,5 seviyesinden tamamladığını bildirdi.

Parite, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 155,4 seviyesinde seyrediyor.

Japonya'da açıklanan tüketici güven endeksi 38,3 seviyesinde gerçekleşerek beklentilerin altında kaldı.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 38.210 puan olurken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 azalışla 2.683 puandan günü tamamladı. Çin'de ise tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleşmedi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 yükselişle 18.176 puana çıkarken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 74.745 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Jerome Powell, Güney Kore, Hang Seng, Hong Kong, Japonya, Banka, Japon, Kore, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
10:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil
09:47 Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım
09:04 Bolu Dağı Tüneli uzatılıyor İstanbul istikameti 50 gün boyunca trafiğe kapalı olacak Bolu Dağı Tüneli uzatılıyor! İstanbul istikameti 50 gün boyunca trafiğe kapalı olacak
08:48 AK Parti’de kabine değişikliği iddiaları İşte kulislerde “yeri sağlam“ denilen 5 bakan AK Parti'de kabine değişikliği iddiaları! İşte kulislerde "yeri sağlam" denilen 5 bakan
10:30 Bahar dizisinin Umay’ından “Beni Afra’ya benzetmeyin“ isyanı Bahar dizisinin Umay'ından "Beni Afra'ya benzetmeyin" isyanı
09:45 Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü
09:26 Kimse beklemiyordu Galatasaray’da Dursun Özbek’e sürpriz rakip Kimse beklemiyordu! Galatasaray'da Dursun Özbek'e sürpriz rakip
08:51 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrupa’dan elediği Maribor’u satın aldı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elediği Maribor'u satın aldı
08:42 Devler Ligi nefes kesiyor Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain’i 1-0 mağlup etti Devler Ligi nefes kesiyor! Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup etti
08:29 Diyanet, Audi A8 iddialarını kabul etti Erbaş şehir içinde başka, şehir dışında başka araç kullanıyormuş Diyanet, Audi A8 iddialarını kabul etti ! Erbaş; şehir içinde başka, şehir dışında başka araç kullanıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 11:20:51. #1.11#
SON DAKİKA: Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement