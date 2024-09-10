Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Küresel piyasalarda, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerinin Fed'in faiz indirimlerine başlayabileceği ihtimalini desteklemesiyle risk iştahı arttı. Asya borsalarında ise satış baskısının ardından toparlanma çabası görülüyor. Çin'de dış ticaret fazlası beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, ithalat beklenenin altında kaldı. Emlak sektöründeki problemler ve durgunluk endişeleri Çin piyasalarında temkinli bir duruşa neden oldu.

10.09.2024 11:18
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Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine 50 baz puanla başlayabileceği ihtimalini desteklemesiyle risk iştahının güç kazandığı görülüyor.

Asya tarafında da satış baskısının ardından yavaş yavaş da olsa toparlanma çabası öne çıkıyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Çin'de ağustos ayı dış ticaret fazlası 91 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, ihracat yüzde 8,7 artışla öngörüleri aştı. İthalat ise yüzde 0,5 yükselişle beklentilerin gerisinde kaldı.

Analistler ithalatta beklenenin altında gelen verilerin durgunluk endişelerini beslediğini belirterek, ülkenin bölgenin en önemli ithalatçısı ve ihracatçısı konumunda olduğunu anımsattı ve ihracattaki artışta geçen yılın aynı dönemindeki düşük bazın da etkili olduğuna dikkati çekti.

Ülkede emlak sektöründe süregelen problemlerin de pay piyasalarına yansımaya devam ettiğini kaydeden analistler, Çin piyasalarında temkinli duruşun sürdüğünü söyledi.

Dolar/yen paritesi haftaya yüzde 0,5 artış kaydederek başlamasının ardından, yeni günde de önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 143,5 seviyesinden işlem görüyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 36.159, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 kayıpla 2.526 puandan ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 primle 2.744 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 artışla 17.265 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,4 artışla 81.906 puanda işlem görüyor.

Kaynak: AA

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